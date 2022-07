Cẩn trọng với say nắng, nóng ngày hè

Ánh nắng mặt trời gay gắt, nhiệt độ cao khiến cơ thể mất nước và dễ dẫn đến tình trạng đau đầu cấp tính, chóng mặt, choáng váng, ngất xỉu, sốt, thậm chí đột quỵ.

Bổ sung nước kịp thời, hạn chế để thân nhiệt thay đổi đột ngột, bổ sung các loại thuốc tăng cường sức khỏe,… là những cách phòng tránh tình trạng say nắng, nóng vào mùa hè.

Say nắng, nóng nguy hiểm hơn với đối tượng nào?

Say nắng và say nóng đều dẫn đến tình trạng tăng thân nhiệt. Thân nhiệt cao dẫn tới tăng quá trình đào thải mồ hôi, làm cơ thể mất một lượng nước lớn. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Ban đầu là tăng nhịp tim, nhịp thở, hồi hộp trống ngực, sau đó có thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, tay chân rã rời, kích thích nhẹ, khó thở tăng dần, chuột rút,… rồi ngất, hôn mê, trụy tim mạch hay thậm chí tử vong.

Bất kỳ ai cũng có nguy cơ gặp phải cơn say nắng, nóng nếu không hiểu rõ về chúng để phòng tránh. Tuy nhiên, những người mắc các bệnh lý như tiền đình, thiểu năng tuần hoàn não, có tiền sử tai biến mạch máu não hoặc huyết áp thấp, huyết áp cao,… cần cẩn trọng hơn.

Người mắc các bệnh lý tiền đình, thiểu năng tuần hoàn não… cần cẩn trọng trong thời tiết nắng nóng.

Lý do là vào những ngày nắng nóng, người mắc những bệnh lý trên rất dễ gặp các cơn đau đầu. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ thể bị mất nước và không được bổ sung kịp thời. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, để chống lại thời tiết, các mao mạch trên đầu của bệnh nhân có thể dễ dàng bị giãn nở quá mức hơn so với bình thường, dẫn tới đau đầu. Cảm giác đau đầu gia tăng nếu người bệnh thường xuyên di chuyển giữa phòng có máy lạnh với không gian bên ngoài.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng dễ dẫn đến chán ăn, không ăn được khiến cơ thể bệnh nhân bị thiếu dưỡng chất, sinh ra mệt mỏi và suy nhược, huyết áp không ổn định, dễ dàng bị say nắng, nóng hơn.

Nắng nóng cũng có thể gây mất ngủ, thiếu ngủ làm não bộ thiếu dưỡng khí. Điều này dễ gây đau đầu, thậm chí đau mỏi toàn thân, khiến cơ thể càng dễ tổn thương khi ra ngoài trời nắng hoặc ở trong môi trường nóng bức. Khi bị say nắng, nóng, người bệnh còn dễ bị hoa mắt, chóng mặt và mất thăng bằng, dễ bị chấn thương hơn do ngã khó kiểm soát.

Nắng nóng dễ gây các cơn đau đầu, ảnh hưởng xấu tới tâm trạng và sức khỏe.

Cách phòng tránh say nắng, nóng

Để phòng tránh, bệnh nhân nên chú ý bổ sung nước kịp thời để bù vào lượng mồ hôi đã thoát ra và cân bằng nhiệt độ cơ thể. Khi làm việc trong môi trường nóng hoặc đi lại nhiều ngoài trời nắng, người bệnh cần bổ sung khoảng 1/2-1 cốc nước/giờ (cốc khoảng 230-250 ml). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra uống nước lạnh có thể làm giảm nhịp tim, gây đau đầu và tăng nguy cơ nhiễm trùng cổ họng, nên bệnh nhân có thể cân nhắc uống nước ép từ các loại trái cây như cam, chanh.

Người bệnh cần hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Khi bắt buộc phải ra ngoài, nên đội mũ, đeo kính râm và trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, nhất là trong thời điểm 10h-16h và tránh để nắng chiếu trực tiếp vào gáy, cổ, lưng. Ngoài ra, không nên để cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nếu ở phòng điều hòa, khi ra ngoài cần đứng ở chỗ mát một lúc trước khi ra nắng và không nên tắm sông, suối, ao, hồ, biển lúc nắng gắt.

Bệnh nhân cần bổ sung nước kịp thời và tránh để thân nhiệt thay đổi đột ngột.

Việc sinh hoạt điều độ, cân đối ngủ đủ giấc (cả ngủ trưa), ăn uống khoa học và tập thể dục nhẹ nhàng cũng góp phần lưu thông khí huyết.

Bên cạnh đó, người bệnh có thể hỏi ý kiến bác sĩ để bổ sung các loại dược phẩm nhằm đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế đến mức tối thiểu nguy cơ say nắng, nóng. Khi gặp phải vấn đề sức khỏe bất thường, cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.