Cần Thơ xử phạt 37 triệu đồng với 13 người vi phạm phòng dịch

26 tổ tuần tra của Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã ra quân tuần tra, xử phạt hàng loạt trường hợp vi phạm quy định về giãn cách theo Chỉ thị 16.

Tối 16/7, 26 tổ tuần tra lưu động của Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đồng loạt ra quân kiểm tra tất cả phương tiện lưu thông trên đường nội đô.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm với các lỗi ra đường trong trường hợp không cần thiết, không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách theo quy định, tụ tập từ 2 người trở lên, kinh doanh không đúng quy định…

Cảnh sát đã nhắc nhở 90 trường hợp, lập biên bản xử phạt 13 người với số tiền 37 triệu đồng.

Cảnh sát kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành việc giãn cách vào khuya 16/7. Ảnh: C.A.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chỉ đạo công an các quận, huyện, công an phường, xã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các quy định phòng, chống dịch, giãn cách xã hội.

Hiện, Cần Thơ có 3 quận trung tâm là Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo ông Nguyễn Thái Bảo, Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, những ngày qua lực lượng chức năng đã ra quân lập chốt, tuần tra. Người dân chấp hành quy định về chống dịch nhưng vẫn còn nhiều trường hợp cố tình vi phạm.

Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều yêu cầu từ 0h ngày 17/7, 11 phường trên địa bàn tăng cường việc lập biên bản xử lý vi phạm, nhắc nhở người dân chấp hành và chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP Cần Thơ, đến sáng 17/7, địa phương ghi nhận 92 ca nhiễm trong cộng đồng. Tình hình dịch bệnh tại thành phố diễn biến phức tạp với nhiều F0 chưa rõ nguồn lây và nhiều ca trong cộng đồng. Số lượng F1 và F2 phân bổ nhiều nơi.

Theo lãnh đạo thành phố, dịch bệnh đang bùng phát trên diện rộng và khó kiểm soát, công tác khoanh vùng dập dịch, truy vết các trường hợp liên quan đến F0 gặp khó khăn.

UBND TP Cần Thơ đã kích hoạt các khu cách ly tập trung, thành lập bệnh viện dã chiến với quy mô 100 giường, đồng thời gửi công văn đề nghị Bộ Y tế phân bổ 1 triệu liều vaccine.