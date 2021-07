Cần Thơ tìm người liên quan 37 ca nhiễm nCoV

Ngành chức năng đã truy vết 157 F1, 227 F2, đồng thời tìm người liên quan đến 37 ca nhiễm mới tại 10 địa điểm ở quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và Ô Môn.

Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ cho biết qua công tác truy vết, xét nghiệm, đã ghi nhận 37 ca mới nhiễm nCoV.

Trong 37 ca mới chỉ có một ca được phát hiện khi đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Ngành chức năng đã truy vết 157 trường hợp F1, 227 trường hợp F2 và tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho 5.225 người.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ thông báo tìm người liên quan đến 10 địa điểm tại quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và Ô Môn, từ ngày 10/7 đến 16/7.

Các địa điểm, gồm: Đường A8 (khu vực 5, phường An Bình); đường Mậu Thân (phường An Hoà); đường Đồng Khởi (phường Tân An); tổ 14 (khu vực 2), tổ 19 (khu vực 3), tổ 16, 18, 19, 20, 21 và 27 (khu vực 4), đường B2 (phường Hưng Phú); tổ 3 (khu vực 1, phường Trà Nóc), khu vực Bình Yên A (phường Long Hoà); đường Huỳnh Phan Hộ (khu vực 4); đường Hồ Trung Thành (phường Trà An); đường Lê Hồng Phong, phường Bùi Hữu Nghĩa; Cục Hậu cần (phường An Thới) và khu vực Bình Chánh (phường Phước Thới).

Những người liên quan đến các địa điểm nêu trên cần đến trạm y tế khai báo hoặc liên hệ đường dây nóng 1900.888670 để được hướng dẫn.

Cần Thơ đã phong tỏa một phần phường Tân An, nơi phát hiện ca F0 tại chợ đầu mối lớn nhất thành phố. Ảnh: Trường Tiến.

Đến chiều 16/7, Cần Thơ ghi nhận thêm 15 ca, nâng tổng số ca nhiễm trong cộng đồng lên 92 người.

UBND TP Cần Thơ đã gửi công văn đến Bộ Y tế đề nghị xem xét, ưu tiên phân bổ khẩn 1 triệu liều vaccine để phục vụ công tác chống dịch Covid-19.

Theo UBND TP Cần Thơ, tình hình dịch trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp và khó lường. Nhiều F0 chưa rõ nguồn lây, số lượng F1, F2 rất lớn, phân bổ nhiều nơi, lịch sử tiếp xúc rất nhiều người và xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng.