Cần Thơ luân chuyển hàng loạt lãnh đạo

Thượng tá Nguyễn Nhật Trường làm Phó giám đốc Công an An Giang

Thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an An Giang, vừa được bổ nhiệm làm phó giám đốc công an tỉnh này.