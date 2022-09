Can thiệp cho bé gái 10 tháng tuổi mắc dị tật sọ mặt hiếm

Ngay từ khi mới sinh, bé gái không may mang trên mình căn bệnh hiếm gặp gây biến dạng vùng sọ mặt khiến mẹ thậm chí không dám nhìn con.

Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã tiếp nhận trường hợp bé gái N.H. (10 tháng tuổi, ngụ TP.HCM) mắc bệnh Treacher Collins hiếm gặp gây biến dạng vùng sọ mặt.

Bé bị khuyết 2 tai, biến dạng mắt, thiếu sản xương hàm dưới và trên, khe hở vòm họng, dị tật khuyết xương gò má 2 bên.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ của khoa Sọ mặt và Tạo hình đã xây dựng lộ trình điều trị và tạo hình lại vùng mắt bị khiếm khuyết, đưa 2 mắt của trẻ trở lại vị trí sinh lý bình thường.

Theo lời kể của mẹ bé H., trước đó, gia đình đã đưa con đi khám tại nhiều nơi nhưng không đơn vị nào tìm được phương án điều trị tốt nhất. Cha mẹ bé cũng đã nghĩ bệnh không thể chữa được và chỉ tìm đến Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm giúp con dễ ăn uống hơn.

Bé H. được khám thăm khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC.

Nhận định về trường hợp này, bác sĩ Đặng Hoàng Sơn, Trưởng khoa Sọ mặt và Tạo hình, cho biết hội chứng Treacher Collins làm ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và mô trên mặt, khiến bé H. bị biến dạng nặng vùng sọ mặt. Tuy nhiên, điều may mắn là não bộ của trẻ không bị ảnh hưởng.

Sau khi thăm khám và hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ xác định tình trạng bệnh của trẻ là trường hợp khó, dị tật sọ mặt rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và tương lai của bé. Do đó, ê-kíp đã lên kế hoạch phẫu thuật kỹ lưỡng theo lộ trình phù hợp với tình trạng bệnh và độ tuổi của trẻ.

Kế hoạch phẫu thuật tạo hình cho bệnh nhi gồm 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Trẻ được can thiệp các biến dạng vùng quanh ổ mắt, đưa mắt trở về vị trí sinh lý bình thường, đồng thời chuẩn bị tổ chức phần mềm để can thiệp vào xương, ghép xương gò má cho trẻ trong giai đoạn sau.

Giai đoạn 2: Trẻ sẽ được tạo hình xương hàm dưới, tái tạo ngành lên và góc xương hàm dưới, vá khe hở vòm họng để giúp trẻ ăn uống dễ dàng hơn.

Giai đoạn 3: Trẻ sẽ được ghép xương và tạo hình gò má cung tiếp hai bên bằng xương sọ tự thân.

Giai đoạn 4: Khi trên 7 tuổi, trẻ sẽ được phẫu thuật tạo hình vành tai.

BS Sơn lý giải lựa chọn tập trung can thiệp vùng quanh ổ mắt của trẻ ở giai đoạn sớm nhất do trẻ có các vấn đề liên quan cấu trúc khu vực này. Nếu không phẫu thuật, can thiệp sớm sẽ ảnh hưởng đến thị lực và thẩm mỹ của trẻ.

Sau ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ, vị trí mắt của trẻ đã về vị trí sinh lý bình thường. 4 ngày sau phẫu thuật, mắt trẻ đã giảm phù nề, tình trạng dị hình của khuôn mặt đã được cải thiện rõ rệt.