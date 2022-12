Cẩn thận với 'romance scam'

"Romance scam" khiến bạn đau khổ trong tình yêu và mất hết tài sản, tiền bạc.

Romance scam /rəʊˈmæns skæm/ (danh từ): Lừa tình

Định nghĩa:

Trang web chính thức của FBI nêu rằng romance scam là hành động sử dụng danh tính giả để lên mạng, tìm kiếm tình cảm và sự tin tưởng của nạn nhân. Sau đó, kẻ lừa đảo sẽ dựa vào sự ảo tưởng về mối quan hệ lãng mạn đó để thao túng hoặc đánh cắp tài sản của nạn nhân.

Những kẻ lừa tình qua mạng thường muốn xây dựng mối quan hệ càng nhanh càng tốt để giành được sự tin tưởng từ nạn nhân. Chúng có thể cầu hôn và lên kế hoạch gặp mặt trực tiếp, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Đặc biệt, chúng luôn tỏ ra bản thân là một người chu đáo, đáng tin cậy để khiến nạn nhân không phòng bị và đưa hết tiền cho chúng.

FBI nói thêm những kẻ lừa tình thường nói chúng làm trong ngành xây dựng và đang tham gia các dự án ở nước ngoài. Điều này giúp chúng tránh được việc gặp mặt trực tiếp với nạn nhân. Mọi chuyện cũng trở nên "hợp lý" khi chúng nói với nạn nhân rằng chúng đang gặp trường hợp khẩn cấp (về y tế, pháp lý) và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Dưới đây là một số điều FBI lưu ý để giúp bạn tránh trở thành nạn nhân của việc lừa tình qua mạng:

- Bạn nên cẩn thận với những thông tin đăng lên mạng. Bạn có thể trở thành mục tiêu lừa đảo nếu bạn công khai quá nhiều thông tin, hình ảnh cá nhân cho người khác thấy.

- Trước khi bắt đầu một mối quan hệ trên Internet, bạn nên nghiên cứu kỹ hình ảnh, hồ sơ của đối phương bằng cách tìm xem những hình ảnh, thông tin đó đã được sử dụng ở nơi nào khác hay chưa.

- Bạn nên đề phòng những người có vẻ quá hoàn hảo hoặc những người đang cố tách bạn ra khỏi gia đình, bạn bè. Bạn cũng không nên cung cấp những hình ảnh nhạy cảm, thông tin tài chính cá nhân vì sau này những thứ đó có thể được dùng để tống tiền bạn.

- Bạn hãy cẩn thận với những người luôn hứa hẹn gặp mặt nhưng sau đó lại viện cớ và không đến. Bạn cũng không nên gửi tiền cho những người chỉ mới liên lạc qua Internet hoặc điện thoại.

Ứng dụng của romance scam trong tiếng Anh:

- They say love is blind, but online romance scam can leave you with a broken heart, and an empty bank account.

Dịch: Người ta nói tình yêu là mù quáng, nhưng việc lừa tình qua mạng có thể khiến bạn tan nát cõi lòng và chỉ còn lại một tài khoản ngân hàng trống không.

- Romance scammers are exploiting apps to reach people who aren’t actively looking for love.

Dịch: Những kẻ lừa tình đang khai thác các ứng dụng để tiếp cận những người không tích cực tìm kiếm tình yêu.