Căn nhà cổ hơn 130 tuổi của gia đình 6 thế hệ người Hoa ở TP.HCM

Anh Ký cho biết cách đây ít năm, một phần mái nhà bằng gỗ bất ngờ đổ sập do mối mọt ăn, may mắn lần đó không có ai bị thương. Gia đình đã phải vay mượn tiền để lợp tôn, đảm bảo an toàn. “Nhà xuống cấp nên chúng tôi cũng nơm nớp lo sợ, nhưng không có cách nào khác ngoài gia cố từng phần khi có hỏng hóc”, anh nói.