Cần làm việc bao nhiêu giờ mỗi tuần để thuê được nhà ở Mỹ

Khi chi phí thuê nhà tăng vọt, hàng triệu hộ gia đình thu nhập thấp tại Mỹ đang phải dành hơn 50% thu nhập chỉ để trả tiền thuê nhà.

Những người hưởng lương tối thiểu phải làm việc 111 tiếng/tuần để đủ tiền thuê một căn hộ một phòng ngủ ở New York. Ảnh: New York Times.

CNBC đưa tin theo một cuộc khảo sát do United Way of the National Capital Area thực hiện, tại các thành phố lớn của Mỹ, những lao động có mức lương tối thiểu hầu hết phải làm việc hơn 50 tiếng mỗi tuần để đủ tiền thuê một căn hộ một phòng ngủ.

Riêng ở thành phố New York, những người hưởng lương tối thiểu phải làm việc 111 tiếng/tuần để đủ tiền thuê một căn hộ một phòng ngủ.

United Way đã sử dụng dữ liệu từ Liên minh Nhà ở Thu nhập Thấp Quốc gia để tính toán số giờ mà một người hưởng lương tối thiểu phải làm mỗi tuần để đủ tiền thuê nhà ở 50 thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Chỉ ở 2 thành phố trong số đó, người lao động hưởng lương tối thiếu chỉ cần làm việc dưới 50 tiếng mỗi tuần để đủ tiền thuê nhà. Đó là Tucson (bang Arizona) và Buffalo (bang New York).

Số giờ làm việc để đủ tiền thuê nhà tại Mỹ Dữ liệu: Tính toán của United Way of the National Capital Area dựa trên dữ liệu của Liên minh Nhà ở Thu nhập thấp Quốc gia Nhãn San Jose Dallas Chicago New York Philadelphia Houston San Antonio San Diego Los Angeles Phoenix Số giờ làm việc mỗi tuần giờ/tuần 141 120 112 111 110 104 97 90 84 65 Mức lương tối thiểu USD 16.2 7.25 15.4 15 7.25 7.25 7.25 15 15.96 12.8

Hơn 50 tiếng mỗi tuần

Việc trang trải tiền nhà vốn đã không dễ dàng từ trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, đại dịch khiến vấn đề càng trở nên nghiêm trọng.

"Vào tháng 8/2020, có tới 12 triệu hộ gia đình đứng trước nguy cơ không còn chỗ ở nếu Chính phủ không can thiệp", Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành NLIHC Diane Yentel nói với CNBC Make It.

"Nhiều người trong số họ phải loay hoay để trả tiền thuê nhà. Đại dịch khiến họ mất việc đột ngột, thu nhập giảm, trong khi chi phí chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và Internet tăng cao", bà Yentel nói thêm.

Chỉ ở 2 thành phố lớn của Mỹ, người lao động hưởng lương tối thiếu chỉ cần làm việc dưới 50 tiếng mỗi tuần để đủ tiền thuê nhà. Ảnh: Reuters.

Các biện pháp khẩn cấp được đưa ra để xoa dịu cuộc khủng hoảng trong thời kỳ đầu của đại dịch. Nhưng đến giờ, nhiều giải pháp đã không còn hiệu lực.

Đáng nói, theo Bloomberg, các chủ nhà đang muốn bù đắp khoản lỗ trong năm 2020 và 2021. Họ đẩy giá lên cao đối với cả người thuê mới và cũ.

Trước đó, theo lệnh cấm trục xuất toàn quốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) trong thời kỳ đại dịch, chủ nhà sẽ là bên chịu ảnh hưởng nặng nề khi tiền thuê nhà giảm và họ cũng không thể đuổi người thuê không trả tiền.

Chiếm hơn 50% thu nhập

Ngoài ra, sau giai đoạn phong tỏa kéo dài, nhiều người đang trở lại các thành phố lớn. Một số khách hàng chấp nhận trả nhiều tiền hơn để giữ lại căn nhà thuê được với giá rẻ. Trong khi đó, khi lãi suất thế chấp tăng nhanh trong năm nay, không ít người từ bỏ ý định mua nhà và chuyển sang thuê.

Kể từ đầu năm nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành tổng cộng 3 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên 3-3,25%, mức cao nhất trong vòng 14 năm. Trong cuộc họp chính sách tháng 6, tháng 7 và tháng 9, Fed đều tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm.

Do tình trạng thiếu hụt, gần 10 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp vẫn phải dành hơn 50% thu nhập của mình chỉ để có nơi che nắng mưa Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành NLIHC Diane Yentel

"Năm ngoái, giá thuê đã tăng 14% trên toàn quốc, một mức tăng chưa từng có. Ở một số thành phố, chi phí thuê nhà nhảy vọt 40%", bà Yentel chia sẻ.

"Giá thuê nhà tăng cao ảnh hưởng đến bất cứ ai đang thuê nhà, nhưng những người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nhiều nhất", bà nhận định.

"Thật dữ dội, tôi chưa bao giờ thấy thị trường như thế này", cô Kimberly Jay - một môi giới bất động sản tại công ty Compass - bình luận. Cô đã làm việc trong lĩnh vực này hơn 10 năm.

Trên thực tế, dữ liệu của NLIHC cho thấy trung bình cứ 10 hộ gia đình thu nhập thấp, thì chưa tới 4 hộ tìm được những căn nhà cho thuê giá rẻ và sẵn có.

"Do tình trạng thiếu hụt, gần 10 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp vẫn phải dành hơn 50% thu nhập của mình chỉ để có nơi che nắng mưa", bà Yentel bình luận.