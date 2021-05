Cần làm gì khi Google Photos không còn miễn phí?

Google Photos đã cung cấp tính năng mới giúp người dùng quản lý thư viện ảnh của mình. Ngoài ra, có một số ứng dụng khác mà bạn có thể dùng để lưu trữ ảnh.

Từ ngày 1/6, Google Photos sẽ chỉ cung cấp bộ nhớ không giới hạn cho ảnh chất lượng cao từ các thiết bị Pixel 2 đến 5. Các loại ảnh tải lên từ điện thoại khác sẽ được tính vào tổng dung lượng lưu trữ 15 GB và nếu vượt ngoài giới hạn này, người dùng sẽ phải trả thêm phí.

Theo ước tính của Google, khoảng 80% người dùng sẽ có thể lưu trữ ảnh miễn phí trong 3 năm trước khi đạt dung lượng bị thu phí. Mọi ảnh được tải lên Google Photos trước ngày 1/6 sẽ không bị tính vào dung lượng 15 GB của tài khoản.

Để chuẩn bị cho sự thay đổi trên, Google Photos giới thiệu một công cụ mới “Review and Delete” trong mục “Back Up and Sync” để giúp người dùng quản lý tốt hơn thư viện ảnh.

Theo Tom's Guide, công cụ quản lý mới sẽ giúp bạn lọc ra tất cả những bức ảnh không cần thiết như ảnh bị mờ, ảnh chụp màn hình và các tệp ảnh lớn đang chiếm nhiều dung lượng lưu trữ. Không chỉ kiểm tra ảnh xấu đang chiếm bao nhiêu dung lượng, người dùng còn có thể xóa hàng loạt bằng cách tick vào danh sách mà Google gợi ý.

Nếu bạn cần lưu trữ nhiều hơn mà không phải trả thêm phí, XDA Developers gợi ý một số ứng dụng thay thế.

Microsoft OneDrive: Có 1 TB lưu trữ cho người dùng Microsoft 365

Cũng giống như Amazon Prime, OneDrive của Microsoft là một giải pháp thay thế tốt nếu bạn đã đăng ký gói Microsoft 365. Tương tự Google Photos, OneDrive có sẵn trên hầu hết nền tảng và còn có thể tự động đồng bộ ảnh từ điện thoại lên cloud.

Mặc dù không có nhiều tính năng như Google Photos, nhưng OneDrive cung cấp chế độ thư viện để giúp bạn dễ dàng tìm kiếm ảnh và có thể gắn thẻ ảnh dựa trên nội dung của chúng. Thành viên của Microsoft 365 có 1 TB dung lượng lưu trữ và 5 GB cho tài khoản miễn phí. Nếu muốn lưu trữ thêm, chi phí cho 100 GB là 2 USD /tháng hoặc 24 USD /năm.

Amazon Photos là một trong những ứng dụng có thể thay thế Google Photos. Người dùng có thể có nhiều tính năng khác ngoài lưu trữ với gói Amazon Prime. Ảnh: DealstreetAsia.

Apple Photos: Tốt nhất cho người dùng iPhone, MacBook

Với người dùng iOS và macOS, Apple Photos sẽ là giải pháp thay thế tốt nhất. Ứng dụng này cung cấp 5 GB bộ nhớ miễn phí cho tất cả người dùng và các gói trả phí hiện tại cũng có giá ngang bằng với các dịch vụ của Google.

Bạn có thể nhận được thêm 50 GB dung lượng lưu trữ iCloud với giá 0,99 USD /tháng, 200 GB với 2,99 USD /tháng và 2 TB với 9,99 USD /tháng. Giống với các ứng dụng lưu trữ khác Apple Photos cũng đồng bộ hình ảnh ngay lập tức trên tất cả thiết bị Apple và giữ chúng an toàn.

Dropbox: Phù hợp khi kết hợp dịch vụ lưu dữ liệu

Dropbox thực chất không phải là ứng dụng lưu trữ hình ảnh nhưng ứng dụng cung cấp các tính năng hữu ích để sắp xếp các dữ liệu sao lưu. Cụ thể, dịch vụ này cho phép các bản sao lưu tự động cho ảnh, video và ảnh chụp màn hình, ngoài ra, còn có tính năng quét tài liệu dành riêng cho ứng dụng di động để duyệt và kiểm soát truy cập bất kỳ dữ liệu nào mà mà bạn đang chia sẻ với người khác.

Trên hết, gói trả phí sẽ giúp bạn có quyền truy cập vào Dropbox Transfers để chia sẻ các tệp lớn, Dropbox Passwords để lưu trữ an toàn mật khẩu của bạn và tính năng Vault để lưu trữ các tệp nhạy cảm.

Flickr: Nền tảng chia sẻ ảnh lâu năm

Flick là nền tảng lưu trữ hình ảnh và video cho phép bạn lưu trữ miễn phí tới 1.000 ảnh và video, tuy nhiên gói miễn phí của ứng dụng này hay chèn thêm quảng cáo. Để loại bỏ chúng và nhận được dung lượng lưu trữ không giới hạn, bạn có thể đăng ký Flickr Pro với chi phí 6,99 USD /tháng hoặc 59,99 USD /năm.

Ngoài ra, với gói Pro, bạn sẽ có bộ nhớ với độ phân giải đầy đủ và không giới hạn cho ảnh và video. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp số liệu thống kê nâng cao để xem ảnh nào đang thịnh hành, duyệt ảnh và chia sẻ ảnh không có quảng cáo và tải lên trên máy tính để bàn cho sao lưu tự động.