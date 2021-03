'Cần khởi tố với nhóm đánh tài xế xe khách'

Luật sư cho rằng có đủ căn cứ khởi tố nhóm người dùng mã tấu, tuýp sắt đe dọa, đánh tài xế xe khách tội gây rối trật tự công cộng.

Trao đổi với Zing ngày 1/3, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an huyện Thăng Bình đang xem xét để khởi tố tội Gây rối trật tự công cộng với nhóm dùng mã tấu, tuýp sắt đe dọa, đánh người.

"Công an phải xem cụ thể hành vi và xác định được địa điểm vụ việc là nơi công cộng, có ảnh hưởng nhiều người để khởi tố. Về vấn đề này Công an huyện Thăng Bình đang củng cố hồ sơ, đủ căn cứ sẽ trình Ban Giám đốc Công an tỉnh khởi tố tội Gây rối trật tự công cộng chứ không có chuyện bỏ qua", tướng Dũng cho hay.

Người đứng đầu Công an tỉnh Quảng Nam cho hay bị hại có đơn đề nghị không khởi tố tội Cố ý gây thương tích và từ chối giám định nên cơ quan điều tra không khởi tố tội này.

Luật sư cho rằng đủ căn cứ khởi tố tội Gây rối trật tự công cộng nhóm hành hung tài xế xe khách vì đã gây cản trở giao thông và dùng hung khí. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo dõi vụ việc từ đầu, luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM cũng cho rằng việc công an không khởi tố nhóm người tội Cố ý gây thương tích là đúng.

Tuy nhiên, luật sư Hùng nhìn nhận công an cần truy cứu trách nhiệm hình sự với nhóm người đánh tài xế về tội Gây rối trật tự công cộng.

"Nhóm người này dùng vũ khí, hung khí là mã tấu, tuýp sắt và có hành vi phá phách khi rút chìa khóa xe. Ngoài ra, nhóm này chặn xe giữa đường gây cản trở giao thông nghiêm trọng, gây đình trệ hoạt động lưu thông. Vì vậy đủ căn cứ để khởi tố tội Gây rối trật tự công cộng", luật sư Hùng cho hay.

Cũng theo luật sư Hùng, nhóm người có thể bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù với tội Gây rối trật tự công cộng.

"Theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu xác định nhóm đánh người dùng hung khí, vũ khí, gây cản trở giao thông có thể bị phạt tù 2-7 năm", luật sư Hùng nói.

Tài xế Đỗ Vũ Mạnh Tuấn nằm viện điều trị sau khi bị hành hung. Ảnh: A.P.

Nói với Zing, tài xế Đỗ Vũ Mạnh Tuấn (ở tỉnh Gia Lai, lái xe bị nhóm người hành hung, cho biết chiều 1/3, anh đã được xuất viện để về nhà.

Theo anh Tuấn, ngày 27/2 anh đã làm việc với Công an huyện Thăng Bình và không muốn đưa vụ việc đến mức hình sự.

"Ngày 27/2, tôi đã đến Công an huyện Thăng Bình làm việc và có đơn đề nghị không khởi tố vụ án. Nhà xe có người hành hung đã chủ động liên lạc và đến nơi tôi nằm viện thăm hỏi, xin lỗi chân thành và bồi thường thiệt hại nên cũng không muốn làm lớn chuyện", anh Tuấn nói.

Khoảng 19h30 ngày 20/2, Trần Văn Mỹ là tài xế của nhà xe Kim Liên điều khiển xe khách biển số 43B chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng. Đến quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, Mỹ phát hiện hành khách lên ôtô của nhà xe An Phát mang biển số 81. Cho rằng nhà xe An Phát tranh giành khách, Mỹ đã gọi cho Lý Ngọc Thái mang theo mã tấu, tuýp sắt đến chặn đường. Tại đây, Mỹ, Thái và Nguyễn Định Phát và 2 người khác (cùng ở huyện Thăng Bình) hành hung tài xế.