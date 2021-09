Căn hộ The Platinum - trải nghiệm xa xỉ của giới siêu giàu

Căn hộ The Platinum được kiến tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của giới siêu giàu, tọa lạc trên tòa đôi 50 tầng Sun Maria Town, bên bờ vịnh du thuyền Bãi Cháy, tầm nhìn không giới hạn.

The Platinum là thương hiệu dành riêng cho những căn hộ từ tầng 34 đến tầng 41 tại tòa tháp đôi Sun Marina Town. Với cao độ hơn 100 m so với mặt nước biển, mỗi căn hộ mệnh danh “siêu du thuyền” The Platinum đều sở hữu tầm nhìn không giới hạn.

Nhu cầu của giới siêu giàu

Nhu cầu thể hiện bản lĩnh, cái tôi cá nhân cùng khao khát được xã hội công nhận góp phần tạo nên “khẩu vị” xa hoa của giới tài phiệt.

Cựu tay vợt số 1 thế giới Roger Federer chi đến 18 triệu USD để sở hữu một căn hộ trong tòa tháp Le Reve - tòa tháp sang trọng bậc nhất Dubai. Căn hộ đi cùng dịch vụ bảo vệ cá nhân và các đặc quyền cao cấp như xe Limousine tài xế riêng, trực thăng hoặc máy bay riêng... và tầm nhìn ra bến du thuyền Dubai.

Căn hộ của siêu sao quần vợt Federer tại Dubai. Ảnh Alek Carrera Estates.

Ngoài ra, không khó bắt gặp những ngôi sao hàng đầu như Madonna hay Simon Cowell chi đến 30.000 USD để tận hưởng một đêm nghỉ dưỡng tại căn hộ trên tầng cao nhất của The Setai - khách sạn hạng sang tại South Beach, Nam Florida, Mỹ, nơi có tầm nhìn ra bãi biển Miami.

“Khẩu vị” xa hoa đã trở thành chuẩn sống của giới thượng lưu. Họ đòi hỏi các tiêu chí cao về thẩm mỹ, tính sang trọng, tinh tế của những vật phẩm giới hạn, khác với số đông.

The Platinum sở hữu tầm nhìn triệu USD

Nhằm đáp ứng sở thích của giới siêu giàu, thượng lưu, tháng 9, Sun Property (thành viên của Tập đoàn Sun Group) giới thiệu dòng căn hộ siêu sang phiên bản giới hạn. Dự án nằm mang tên The Platinum, nằm trong tòa tháp đôi Sun Marina Town tại Hạ Long, Quảng Ninh. Trước đó, 1.500 căn hộ Sun Marina Town ở thuộc phân khúc Gold (từ tầng 3 đến tầng 32) đã tìm được chủ nhân khi vừa ra mắt.

Căn hộ The Platinum bên vịnh du thuyền. Ảnh phối cảnh minh họa.

Nếu Sun Marina Town sở hữu vị thế đắc địa bên vịnh du thuyền, liền kề di sản, thì những căn hộ The Platinum ở tầng 34-41 của tháp đôi “lưỡng long tranh châu” này được đánh giá là sản phẩm cao cấp, không dành cho số đông.

Bể bơi cao cấp tại Sun Marina Town. Ảnh phối cảnh minh họa

Những căn hộ Platinum ở độ cao 100 m so với mặt nước biển, ban công sâu 1,5 m, được ví như khoang thương gia của du thuyền hạng sang hay “sân trực thăng trên vịnh”, với tầm nhìn triệu USD hiếm có. Trong những ngày giãn cách xã hội, góc làm việc tại nhà của The Platinum sở hữu tầm nhìn ôm trọn 1.969 hòn đảo lớn nhỏ trong lòng vịnh di sản.

Những căn hộ The Platinum được thiết kế hệ thống thang máy riêng đi thẳng từ tầng hầm, đem đến trải nghiệm riêng tư và an toàn tối đa. Chủ nhân nhận bàn giao hoàn thiện nội thất với 3 phong cách khác nhau. Đơn vị thiết kế nội thất nổi tiếng AA Coperation đã chọn những chất liệu cao cấp ở khu vực sảnh hay căn hộ,nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất.

Chủ nhân Sun Marina Town còn được tận hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích của Sun Group, gồm: câu lạc bộ du thuyền Marina Club với riêng đặc quyền tại tầng 24-25 tòa tháp; vịnh du thuyền với bến tàu quốc tế Hạ Long; tổ hợp shophouse và trung tâm mua sắm Sun Plaza; tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hạ Long Complex, quảng trường Sun Carnival. Sau 20 phút lái xe, cư dân Sun Marina Town có thể tiếp cận tổ hợp khoáng nóng chăm sóc sức khỏe Yoko Onsen (Quang Hanh) - một trong những xu hướng nghỉ dưỡng mới của giới trung và thượng lưu thế giới.





Căn hộ The Platinum được bàn giao đủ nội thất với 3 mẫu thiết kế sang trọng. Ảnh phối cảnh minh họa.

Bên vịnh biển du thuyền, Sun Marina Town được ví như “kiệt tác” nhân tạo, hứa hẹn trở thành bến đỗ của giới siêu giàu khắp thế giới, tạo nên những chuẩn mực cho lối sống thượng lưu.