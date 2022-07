Căn hộ sống chill, giá tốt tại Vinhomes Ocean Park

Các căn hộ tại Vinhomes Ocean Park có giá cho thuê chỉ từ 6,7 triệu đồng/tháng đối với căn hộ tại The Zenpark và từ 5,1 triệu đồng/tháng tại phân khu Sapphire 1 và 2. Đây là mức giá ưu đãi nằm trong chương trình “Tổ ấm an vui” do Vinhomes triển khai, chỉ áp dụng riêng tại 2 phân khu The Zenpark và Sapphire. Thời hạn hỗ trợ 1-3 tháng tùy vào thời điểm ký hợp đồng thuê.