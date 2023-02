Căn hộ nhỏ không nhất thiết phải có bàn ăn

Với không gian nhỏ, mọi đồ đạc đều phải cần tính toán hợp lý để vừa đảm bảo công năng, vừa tiết kiệm diện tích. Bởi vậy, một số người đã loại bỏ bàn ăn trong căn hộ nhỏ vì cho rằng món đồ này không cần thiết. Một số khác dùng bàn trà kiêm bàn ăn, hoặc ngồi luôn dưới sàn và không dùng đến bàn.

Dưới đây, The Washington Post đã phân tích một vài ưu điểm của bàn ăn, đồng thời đưa ra những lựa chọn thay thế nếu bạn không muốn sử dụng món nội thất này.

Ưu điểm

Dù không gian nhỏ, bàn ăn chỉ có thể để vừa một góc, nhà thiết kế Charli Hantman của August Black Interior Design (New York, Mỹ) vẫn cố gắng bố trí món nội thất này.

Cô cho biết ngoài phục vụ việc ăn uống, chiếc bàn hình chữ nhật hoặc bầu dục còn đóng vai trò như một không gian làm việc. Trong khi đó, bàn tròn nhỏ gọn hơn có thể kê ở gần lối vào để đặt những món đồ như bình hoa, hộp đựng chìa khóa...

Nhà thiết kế Tiffany Piotrowski của Tiffany Leigh Design cũng đồng ý rằng bàn ăn rất cần thiết cho ngôi nhà. Đây là món nội thất đa năng, có thể phục vụ cho các nhu cầu giải trí như vẽ tranh, viết nhật ký hoặc làm việc ở nhà.

Giải pháp thay thế

Các chủ nhà hiện nay có rất nhiều lựa chọn thay thế nếu không muốn sử dụng bàn ăn để tiết kiệm diện tích.

Nhà thiết kế Nicole Arruda (New York) của Nicole Alexandra Design Studio (New York, Mỹ) cho rằng với căn hộ có diện tích khiêm tốn, bạn nên ăn uống ngay trong phòng khách.

Đặc biệt, nếu bạn không thường xuyên ăn uống ở nhà, một chiếc bàn ăn có thể trở nên thừa thãi. Nhà thiết kế Abigail Marcelo Horace của công ty Falls Village (Connecticut, Mỹ) chia sẻ rằng cô và bạn bè chủ yếu đi ăn bên ngoài. Khi họ tự nấu hay gọi món về nhà, cả nhóm thường ngồi trên sàn nhà hoặc sofa vì điều này tạo cảm giác thân mật, ấm cúng hơn.

Còn nhà thiết kế Leah Alexander của Beauty is Abundant (Mỹ) ủng hộ bỏ bàn ăn để có thể di chuyển thuận tiện hơn, hoặc dành không gian trống cho việc tập thể thao ở nhà.

Ngoài ra, nhiều căn hộ nhỏ hiện nay thường có bàn đảo nhà bếp kiêm bàn ăn. Thậm chí, bạn có thể tận dụng cả chiếc bàn console để bày đồ ăn sau khi dọn hết những đồ trang trí như bình hoa, tranh ảnh.

Một giải pháp khác giúp tiết kiệm diện tích là chọn những món nội thất thông minh. Nhà thiết kế Rande Leaman (Los Angeles, Mỹ) gợi ý sử dụng loại bàn ăn có thể kéo ra, gấp gọn khi không cần thiết.

Tuy nhiên, trước khi loại bỏ bàn ăn, bạn nên cân nhắc kỹ càng và suy xét đến các thói quen sinh hoạt của mình.

Nhóm bạn thân thiết có thể ngồi trên sàn phòng khách. Nhưng nếu thường xuyên mời khách đến chơi trong những dịp trang trọng, bạn vẫn nên ưu tiên bàn ăn để khách không cảm thấy khó xử. Ngoài ra, người cao tuổi và người khuyết tật cũng sẽ không thoải mái khi ngồi trên sàn.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.