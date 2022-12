Căn hộ đầy rác của người đàn ông 2 tháng không ra khỏi nhà

Người đàn ông tên là Saini, 44 tuổi, đã chuyển đến một căn hộ cho thuê vào năm 2016, sau khi cắt đứt liên lạc với anh chị em sau cái chết của cha mẹ mình, Shin Min Daily News đưa tin.

Ban đầu, anh vẫn có thể tự nuôi sống bản thân bằng cách làm việc tại cảng hàng hóa. Tuy nhiên, Saini đã mất việc trong đại dịch Covid-19.

Anh nói rằng mình đã thử nộp đơn ứng tuyển để trở thành nhân viên bảo vệ cho một công ty khác, nhưng lại bị phân biệt đối xử do kích thước cơ thể.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi nhiều nơi phong tỏa phòng chống dịch Covid-19. Không ra khỏi nhà, Saini đã tăng từ 130 kg lên 240 kg chỉ trong vòng 2 tháng.

Sau khi anh bị bệnh gout, việc di chuyển càng khó khăn hơn. "Khi tôi ở Bedok, máng thải rác được đặt trong căn hộ. Nhưng ở đây, nó ở bên ngoài, đầu thang máy. Không thể ra khỏi nhà, tôi bắt đầu để rác trong căn hộ", anh nói.

Không lâu sau, căn hộ của Saini đầy rác, gián và các loại côn trùng. Môi trường sống ô nhiễm làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe của Saini và khiến anh phải thường xuyên nhập viện.

Sau khi biết về tình trạng sức khỏe và điều kiện sống của Saini, nhân viên y tế đã giới thiệu anh với một tổ chức từ thiện hỗ trợ nơi ở.

5 tình nguyện viên đã dành 5 giờ để dọn dẹp và cải tạo căn hộ của Saini. Sau nhiều năm ngủ trên sàn nhà, người đàn ông này cuối cùng cũng có một chiếc giường cho riêng mình.

