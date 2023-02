Căn hộ đậm chất Bridgerton

Nhà sản xuất phim Shonda Rhimes thiết kế căn hộ theo phong cách kiến trúc Anh thế kỷ 19, lấy cảm hứng từ chính series "Bridgerton" do cô thực hiện.

Phòng khách rực rỡ với giấy dán tường màu xanh và rèm cửa vàng nổi bật.

Nhà sản xuất phim Shonda Rhimes nổi tiếng với hàng loạt series truyền hình ăn khách như Grey's Anatomy, How to Get Away With Murder hay Inventing Anna, đặc biệt là Bridgerton. Liên tiếp các thành công khiến người phụ nữ sinh năm 1970 này còn được gọi với cái tên là "nữ hoàng màn bạc".

Trong lúc thiết kế căn hộ của mình tại Upper East Side (New York, Mỹ), Rhimes đang trên trường quay Bridgerton. Bởi vậy, cô đã lấy ý tưởng từ chính bộ phim để đưa vào ngôi nhà của mình, tạo nên một không gian đậm chất Anh quốc thế kỷ 19. Mỗi phòng mang một màu sắc khác nhau và được phối họa tiết táo bạo, theo Architectural Digest.

Căn hộ là "nơi trú ẩn" của nhà sản xuất phim Shonda Rhimes giữa lòng thành phố ồn ào.

Bước vào căn hộ của Rhimes, có thể thấy nét sang trọng, tỉ mỉ của kiến trúc nước Anh thế kỷ 19 được kết hợp một cách khéo léo. Những chi tiết này được thể hiện ở chiếc gương gỗ mạ vàng, giấy dán tường màu xanh mòng két theo chủ đề vườn tược và rèm cửa màu vàng đậm trong phòng khách.

Trong khi đó, phòng ngủ chính tràn ngập ánh sáng, với gam màu chủ đạo là xanh và xám, tạo cảm giác mát mẻ. Bảng màu nhẹ nhàng này tương phản với sự rực rỡ của phòng khách.

Phòng ngủ chính sử dụng bảng màu trung tính tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn.

Sắc trắng, xám và xanh chiếm ưu thế tại phòng ngủ.

Đồ nội thất của căn hộ đi theo phong cách chiết trung (eclectic). Đồ cổ được kết hợp hài hòa với những món đồ đương đại, chẳng hạn như chiếc rương Italy từ cuối thế kỷ 18 được đặt bên dưới chiếc đèn chùm giống như tia nắng.

Mỗi món đồ đều được nhà sản xuất phim chọn lựa cẩn thận. Chúng không thuộc một phong cách nào cụ thể, nhưng vẫn tạo cảm giác rất hài hòa khi kết hợp với nhau.

Ngoài ra, căn hộ còn có nhiều góc đa năng, có thể biến thành nơi làm việc bất cứ lúc nào để phục vụ cho quá trình sáng tác của nhà sản xuất phim.

Tại phòng khách, kiến trúc sư đã giúp Rhimes thiết kế những góc nhỏ ở hai bên lò sưởi. Ở đây, cô có thể ngồi trò chuyện, viết lách hoặc uống cà phê và tận hưởng ánh nắng ấm áp.

Rhimes cũng thích làm việc ở chiếc bàn có thể ngồi hai phía. Đôi khi, cô sẽ nhìn ra cửa sổ để thư giãn và tìm cảm hứng.

Mỗi không gian trong nhà mang màu sắc riêng biệt, nhưng tổng thể vẫn rất hài hòa.

Một đảo lớn chiếm vị trí trung tâm trong phòng bếp. Rhimes khá tâm đắc với ý tưởng thiết kế tủ bếp bằng kính ở cả hai mặt. Như vậy, ánh sáng ngoài cửa sổ sẽ chiếu vào và giúp căn phòng thêm thoáng đãng.

Phòng ăn đồng thời là phòng dành cho khách và thư viện. Ở đây, cô chọn đồ nội thất màu hồng nhạt và đèn chiếu sáng bằng vàng, khiến không gian trông sang trọng và thanh lịch hơn.

Trong trường hợp khách đến nhà chơi, Rhimes đã bố trí một chiếc giường gập - có thể gấp gọn vào tường khi không sử dụng.

Phòng bếp màu vàng nhạt, được trang bị đầy đủ những thiết bị hiện đại.

Phòng ăn đồng thời là thư viện tại gia và nơi nghỉ ngơi của khách.