Căn hộ cho người trẻ giáp ranh TP Thủ Đức của Phú Đông Group

Kiên định với dòng sản phẩm chất lượng cao cùng mức giá vừa tầm, hướng trực diện đến gia đình trẻ, Phú Đông Group sẽ ra mắt khu căn hộ Phú Đông Sky Garden liền kề TP Thủ Đức.

Trong bối cảnh TP.HCM với nguồn cung cạn kiệt, giá bán tăng cao thì xu hướng dịch chuyển về vùng giáp ranh như Dĩ An tìm kiếm nhà ở chất lượng với nhiều tiện ích, giá hợp lý nhưng vẫn thuận tiện di chuyển được xem là hướng đi tốt cho những gia đình trẻ có vốn tích lũy hữu hạn.

Xu hướng dịch chuyển về vùng giáp ranh

Số liệu từ CBRE, nguồn cung căn hộ chào bán ra thị trường trong năm 2021 đã giảm mạnh và rơi xuống mức thấp nhất từ 2015. Trong đó, dự án cao cấp và hạng sang chiếm áp đảo đến 69%, trong khi dòng căn hộ tầm trung ngày càng thiếu hụt. Dự báo nguồn cung năm nay vẫn hạn chế do vướng mắc thủ tục pháp lý và quỹ đất cạn kiệt.

Còn theo báo cáo chuyên đề của Savills, lần đầu tiên phân khúc hạng C chạm mốc gần 60 triệu mỗi m2 (chưa VAT), tăng 23% so với năm 2021. Đồng nghĩa việc mỗi căn hộ 50-70 m2 có giá khoảng 3- 4,2 tỷ đồng . Trong khi đó, thống kê của DKRA chỉ ra, giá căn hộ cao nhất tại TP.HCM năm 2021 ghi nhận đến 390 triệu đồng/m2, còn Bình Dương cao nhất là 49,1 triệu/m2 cho một dự án tại Thuận An, cách quận 1 khoảng 18 km.

Căn hộ vùng giáp ranh tiện kết nối đang tạo nên nhiều ưu thế kéo người trẻ có nhu cầu ở thực về an cư.

Trong bối cảnh cơn khát nguồn cung vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện tại TP.HCM, thị trường Bình Dương đang trở thành khu vực lý tưởng thay thế nhờ mức giá vừa tầm và tốc độ đô thị hóa cao. Số liệu của Savills Việt Nam cho thấy năm ngoái, nguồn cung căn hộ sơ cấp của Bình Dương cao hơn TP.HCM 5% và lượng giao dịch nhiều hơn TP.HCM 42%.

Giá bán căn hộ trung bình 37-40,8 triệu đồng/m2 thông thủy, thấp hơn khoảng 30% so với giá bán trung bình của căn hộ hạng C tại TP Thủ Đức (TP.HCM) đã trở thành nguồn động lực kéo người mua ở thực về khu vực này tìm kiếm nhà ở chất lượng cao nhưng có mức giá vừa tầm.

Phú Đông Sky Garden - giải pháp cho người trẻ

Gắn với định hướng xây nhà ở chất lượng cho người trẻ, Phú Đông Group sắp ra mắt khu căn hộ Phú Đông Sky Garden. Trước dự án này, Phú Đông đã tạo dấu ấn trên thị trường bất động sản Dĩ An với các dự án khu dân cư Phú Đông, khu căn hộ HL Phú Đông và Phú Đông Premier. Trong đó, căn hộ HL Phú Đông ra mắt thị trường năm 2016 với giá bán 1,1 tỷ đồng và hiện giá thứ cấp dao động ở mức 2,4- 2,6 tỷ đồng , tỷ suất lợi nhuận khoảng 218%. Phú Đông Premier ra mắt năm 2018, giá bán 1,5 tỷ đồng được bàn giao năm 2020, hiện giá thứ cấp dao động 2,3- 2,5 tỷ đồng , tương đương tỷ suất lợi nhuận khoảng 153%. Các dự án này ghi nhận mức tăng giá cao tại thị trường Bình Dương, cho thấy sức hút từ phân khúc căn hộ vừa tầm cho người trẻ.

Kinh nghiệm hơn 40 năm xây dựng là nền tảng để Phú Đông Group phát triển căn hộ chất lượng.

Nghiên cứu “khẩu vị” của khách hàng, Phú Đông Group định vị khu căn hộ Phú Đông Sky Garden là dòng sản phẩm cao cấp dựa trên 3 tiêu chí.

Về vị trí, dự án phải thuận tiện để cả người trẻ đang làm việc ở Dĩ An và TP.HCM di chuyển, không quá xa trung tâm để đón nguồn cầu ở thực. Phú Đông Sky Garden tọa lạc liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng, cách trung tâm quận 1 khoảng 12 km, tương đương thời gian di chuyển hơn 20 phút. Ngoài ra, việc di chuyển chủ yếu qua đại lộ Phạm Văn Đồng thông thoáng với 6 làn xe cũng là lợi thế lớn thay vì quãng đường gần hơn nhưng phải gặp các vấn đề kẹt xe, khói bụi hay đường nhỏ.

Về tiện ích và chất lượng xây dựng, do sở hữu các công ty xây dựng có hơn 40 năm kinh nghiệm, Phú Đông Group am hiểu về chuyên môn, chủ động kiểm soát được toàn bộ quy trình, chất lượng và tiến độ của dự án. Với Phú Đông Sky Garden, doanh nghiệp đầu tư hệ tiện ích độc đáo, phục vụ lối sống hiện đại, chú trọng yếu tố nghỉ dưỡng với gần 40 hạng mục trải dài xuyên suốt khu căn hộ. Cụ thể gồm: Tầng thượng (sky garden), tầng 4 (aqua garden), tầng trệt (earth garden) với hệ tiện ích nổi bật như hồ bơi nước ấm vô cực, vườn thiên nhiên tầm nhìn panorama, trường mầm non chuẩn quốc tế, khu thương mại, phòng tập gym…

Phú Đông Sky Garden mang đến căn hộ cao cấp với mức giá vừa tầm cho người trẻ.

Về tầm giá, Phú Đông tiết lộ mức giá dự kiến của căn hộ sẽ thấp hơn 1/3 mức chào bán căn hộ hạng C tại TP.HCM, trong khi có chất lượng tiệm cận với dòng sản phẩm cao cấp. Căn hộ cũng tích hợp phương thức thanh toán linh hoạt để giảm áp lực tài chính cho khách hàng.

Tọa lạc tại vị trí thuận tiện, giá hợp lý, tối giản thanh toán với dòng vốn ban đầu vừa sức hay hệ tiện ích cao cấp chuyên biệt hướng đến trải nghiệm toàn diện, Phú Đông Sky Garden hứa hẹn đáp ứng ước mơ an cư của người trẻ.