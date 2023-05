Căn hộ chất Nhật phía tây Hà Nội được lòng khách mua

Được ví như “nước Nhật thu nhỏ” phía tây Hà Nội, phân khu The Sakura (Vinhomes Smart City) mang đến chất sống nghỉ dưỡng độc đáo.

Dấu ấn độc đáo về cảnh quan, kiến trúc và tiện ích giúp phân khu The Sakura ghi điểm với cư dân thành đạt.

Khu vườn an tĩnh kiểu Nhật giữa “thành phố quốc tế”

Theo nghiên cứu của Viện Sức khỏe toàn cầu (GWI), người mua nhà sẵn sàng trả cao hơn 10-25% để sở hữu không gian sống sang trọng, riêng tư, hài hòa với thiên nhiên, giúp nâng cao sức khỏe. Chất lượng sống và trải nghiệm hạnh phúc dần trở thành yếu tố quan trọng khi lựa chọn nhà ở.

Được lòng nhiều cư dân thành đạt, phân khu The Sakura tại Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được mệnh danh là “nước Nhật thu nhỏ” giữa lòng thủ đô. Chắt lọc tinh hoa từ xứ phù tang, The Sakura mang đến sự cân bằng trọn vẹn giữa nhịp sống hiện đại, tiện nghi và khoảnh khắc “sống chậm” chan hòa cùng thiên nhiên. Nổi bật là vườn Nhật nội khu The Sakura, tựa như bức tranh độc đáo, tinh tế, khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp văn hóa xứ sở hoa anh đào.

Cảnh quan được thiết kế tỉ mỉ và mang đậm hơi thở Nhật Bản, đưa con người tìm về với sự an yên, nguyên bản trong tâm hồn.

Nhắc đến vườn Nhật là nói đến nghệ thuật sân vườn với chuẩn mực khắt khe, nhằm tạo nên không gian hòa hợp và cân bằng. Được dày công nghiên cứu và chắt lọc, vườn Nhật tại The Sakura hội tụ nhiều biểu tượng tinh hoa của Nhật Bản. Đặc biệt, các thành tố cây, cỏ, hoa, lá, đá, nước... được bài trí, sắp xếp tinh tế và mang trong mình giá trị văn hóa riêng.

Bước qua cổng Nguyệt Môn, cư dân như lạc bước vào không gian rực rỡ muôn màu của thung lũng hoa Hokkaido hay an tĩnh tại vườn thiền Bạch Hạc. Bên cạnh đó, hình ảnh đặc trưng của xứ phù tang được tái hiện đậm nét qua khu vực tiểu cảnh độc đáo như quảng trường nước Ashi, hồ cảnh quan Nikko, hay đường dạo tơ tằm Kimono… Mỗi ngày trôi qua tại The Sakura giống như cuộc dạo chơi thư thái tại xứ sở hoa anh đào.

An cư chuẩn Nhật với căn hộ 3 phòng ngủ

The Sakura được kiến tạo bởi Vinhomes và Tập đoàn Samty Corporation (có gần 40 năm kinh nghiệm quy hoạch và phát triển đô thị tại Nhật Bản). Sự hợp tác này tạo nên sản phẩm đậm đà phong vị Nhật, không chỉ ở cảnh quan mà còn thể hiện trong kiến trúc tinh tế cùng lối sống văn minh.

Với tôn chỉ “vị thiên nhiên”, người Nhật yêu thích không gian linh hoạt, đa kết nối cũng như tận dụng ánh sáng tự nhiên, giúp căn nhà trở nên thoáng đãng và mang lại cảm giác dễ chịu nhất. Nắm bắt giá trị đó, The Sakura kiến tạo căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích lớn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng yêu thích lối sống của người dân xứ mặt trời mọc hoặc người Nhật đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Các phòng trong căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura được kết nối thiên nhiên, giúp không gian luôn chan hòa.

Căn nhà rộng rãi tạo nên sự thoải mái và dễ chịu, giúp không khí dễ dàng lưu thông, mang đến niềm vui sống cho gia chủ. Đặc biệt, căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura tọa lạc tại vị trí đẹp, mở ra tầm nhìn đắt giá, mang đến cảm giác thư thái cho gia chủ khi được hòa mình cùng thiên nhiên mỗi ngày.

Với gia đình trẻ một hoặc hai thế hệ, việc lựa chọn căn hộ 3 phòng ngủ là bước tính toán phù hợp, giúp hướng đến tương lai lâu dài. Gia chủ có thể tận dụng phòng trống để làm nơi xử lý công việc, phòng đọc sách hoặc sử dụng làm phòng vui chơi, học tập khi có thêm thành viên mới.

Tông màu trầm ấm cùng nội thất gỗ giúp gia chủ có cảm giác hòa mình vào tự nhiên.

Bên cạnh đó, căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura còn là giải pháp tối ưu cho gia đình 3 thế hệ. Với diện tích lớn cùng không gian thoáng, ông bà được vui sống quây quần cùng con cháu trong cùng căn hộ. Đồng thời, mỗi thành viên vẫn có không gian riêng tư thoải mái. Thực tế, nhiều gia đình vẫn chọn lối sống đa thế hệ để tiện chăm sóc phụng dưỡng bậc sinh thành, ông bà cũng hỗ trợ chăm cháu khi các con đi làm bận rộn.

The Sakura còn sở hữu loạt tiện ích đặc biệt như hồ bơi bốn mùa The Sakura, hệ thống gym cao cấp, sân tập thể thao, sân chơi trẻ em... Với loạt tiện ích đủ đầy, nơi đây mang đến cho cư dân trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời cùng nguồn năng lượng sống ngập tràn.

Với diện tích rộng cùng chất lượng sống đậm phong cách Nhật Bản, căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura mang đến nhiều giá trị thiết thực cho người an cư và nhà đầu tư. Đặc biệt, chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn thôi thúc nhiều người mua “xuống tiền”, sớm trở thành chủ nhân của căn hộ tại The Sakura.