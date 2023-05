Căn hộ 28 triệu USD của Ji Yeon và chồng cầu thủ

Ngày 27/5, tờ Newsis đưa tin tập mới nhất của chương trình Free Doctor phát trên tvN tiết lộ căn hộ mới cưới của Ji Yeon (T-ara) và cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Hwang Jae Gyun có giá 37 tỷ won (gần 28 triệu USD ).

Căn hộ xa hoa của hai ngôi sao nằm trên tầng 42 của tòa nhà Lotte Signiel danh tiếng. Nơi này có đầy đủ tiện nghi như phòng tập hiện đại, phòng chơi golf trong nhà có màn hình và phòng ăn tự phục vụ. Khu nhà đảm bảo an ninh, có thang máy riêng để mọi người di chuyển trực tiếp đến căn hộ.

Căn hộ được trang bị các thiết bị điện tử sang trọng từ thương hiệu nổi tiếng của Đức như Gaggenau và Miele. Với diện tích 714 m2, ngôi nhà của Ji Yeon và chồng cầu thủ được nhận xét sang trọng, thanh lịch.

Ji Yeon - thành viên nhóm T-ara - và cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun kết hôn vào 10/12/2022 tại khách sạn Shilla ở Seoul. Hôn lễ có sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng, chẳng hạn Jin (BTS), Lee Hongki (F.T.Island), Si Won, Dong Hae (Super Junior)… Hai người quen biết từ năm 2021 thông qua sự giới thiệu của người quen.

Ji Yeon sinh năm 1993, là thành viên nhóm nhạc T-ara. Nhóm nhạc từng nổi tiếng vào những năm đầu thập niên 2010 với nhiều bản hit như Lovey Dovey, Roly Poly, Cry Cry, Day By Day… Hiện, Ji Yeon tập trung cho công việc diễn xuất.

Hwang Jae Gyun sinh năm 1987. Anh là cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp của đội KT Wiz. Jae Gyun từng chơi cho đội Hyundai Unicorns, Nexen Heroes và Lotte Giants.

