Căn hộ 2 phòng ngủ - lựa chọn của giới đầu tư cho thuê

Các nhà đầu tư sành sỏi đang “săn” những dự án chung cư với mục tiêu đón đầu giá thuê đang tăng, cũng như nguồn khách thuê lớn tại TP.HCM.

Nhận định rõ nhu cầu khách thuê, nhiều nhà đầu tư lựa chọn căn hộ như một hình thức đầu tư dài hạn, trong đó các căn 2 phòng ngủ thường được ưu ái.

Khách sẵn sàng thuê căn hộ 20 triệu đồng/tháng

Tại thị trường BĐS TP.HCM, các căn hộ từ 2 phòng ngủ (2PN) có diện tích 60-100 m2 được nhiều khách thuê ưa chuộng, đặc biệt là cộng đồng người nước ngoài đến Việt Nam công tác, làm việc hay người Việt có thu nhập khá giả. Họ sẵn sàng chi 10-20 triệu đồng/tháng tùy chất lượng căn hộ.

Dự án căn hộ chất lượng hút khách thuê. Ảnh phối cảnh.

Ông Alan Nguyen (Việt kiều Australie) đang sở hữu 5 căn hộ 2-3 phòng ngủ để cho thuê. Giá thuê trung bình hiện là 8-22 triệu đồng/căn tùy vị trí, dự án. Sau khi khấu trừ chi phí vận hành, lợi nhuận, ông thu về 20-40% tùy thời điểm.

Để tiếp cận dòng khách có mức chi tiêu cao, các căn hộ phải đi kèm tiện ích hiện đại, sở hữu không gian thoáng đãng, có tầm nhìn đẹp. Không chỉ vậy, các dự án cao cấp, hệ sinh thái sống đa dạng, có thể tận dụng tiện ích, dịch vụ sẵn có từ chủ đầu tư sẽ thu hút khách thuê, giúp nhà đầu tư tăng lợi nhuận bền vững.

Chính sách cam kết thuê tại The Beverly được xem là “chìa khóa” lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Thông tin Vinhomes triển khai chính sách cam kết thuê tại dự án The Beverly (Vinhomes Grand Park) đang thu hút các nhà nhà đầu tư sành sỏi.

Cụ thể, từ 1/8, khách hàng đăng ký mua căn hộ ở 6 tòa BE1, BE2, BE3, BE5, BE6, BE7 thuộc dự án The Beverly có thể tham gia chương trình cam kết tiền thuê khi nhận nhà và thực hiện bàn giao cho chủ đầu tư. Vinhomes thanh toán cố định 7%/năm căn cứ theo tiền thuê hoặc giá bán căn hộ. Thời hạn thực hiện cam kết là 2 năm đầu từ ngày bàn giao.

Khách hàng không tham gia chương trình cam kết tiền thuê sẽ được chiết khấu 7% giá thuê/bán căn hộ và được giảm trừ trực tiếp tại thời điểm ký hợp đồng.

Căn hộ The Beverly đa công năng được ưa chuộng

Trước khi ký hợp đồng mua hai căn hộ tại tòa BE5 (The Beverly), ông Alan Nguyen tìm hiểu rất kỹ. “Tôi mua căn 2PN có diện tích khoảng hơn 80 m2. Tòa BE5 có mật độ chỉ 20 căn/sàn với tầm nhìn hướng ra hồ điều hòa công viên 36 ha, phù hợp nhiều đối tượng khách thuê”, nhà đầu tư này nói.

Cảnh quan nghỉ dưỡng hòa hợp thiên nhiên tại The Beverly. Ảnh phối cảnh.

Các căn 2PN của dự án The Beverly được thiết kế sáng tạo, phù hợp nghỉ dưỡng giữa không gian hòa hợp thiên nhiên. Nổi bật là ban công và lô gia kết hợp mở ra không gian dài, giúp gia chủ được thỏa sức thiết kế sân vườn mini.

Với cách thiết kế đặc biệt, tầm nhìn căn hộ được trải rộng 360 độ đến công viên ánh sáng, biển hồ cát trắng hay công viên nội khu. Riêng những căn 2PN vị trí góc được thiết kế vòng cung mang đến tầm nhìn panorama đắt giá. Không gian bên trong được thiết kế hiện đại và khoa học, giúp gia chủ tối ưu công năng sử dụng.

Tiện ích thời thượng tại The Beverly. Ảnh phối cảnh.

Thêm vào đó, The Beverly sở hữu tiện ích thời thượng, đậm chất nghỉ dưỡng với hồ bơi nước mặn thác tràn, vườn suối sương mù, quảng trường ánh sáng, đại lộ danh vọng Starlight. Dự án nằm liền kề và có lối đi riêng đến trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, đồng thời gần khu biệt thự The Manhattan và The Manhattan Glory, phù hợp với khách thuê cao cấp, hướng đến cuộc sống lâu dài.

Với chính sách cam kết thuê 2 năm đầu tại The Beverly, nhà đầu tư không tốn công vận hành nhưng vẫn hưởng lợi nhuận ổn định và tệp khách thuê sẵn có.