Cần Giờ có đặc sản khô nổi tiếng nào?

4. Xã nào ở Cần Giờ có nghề làm muối? Bình An

Trường An

Thạnh An Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ, là xã đảo duy nhất của TP.HCM. Người dân ở ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An hiện vẫn duy trì nghề làm muối truyền thống. Mùa thu hoạch muối ở đây thường bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 5 hàng năm. Nghề làm muối nhìn chung khá vất vả, trải qua nhiều công đoạn, phải ứng phó với thời tiết thất thường. Đến Thạnh An, bạn có thể tìm hiểu đời sống sinh hoạt của diêm dân. Ảnh: Phạm Ngôn.