Căn cứ khởi tố thanh niên đi xe SH sàm sỡ nhiều cô gái

Theo luật sư, hành vi của Cương đủ yếu tố cấu thành tội Dâm ô người dưới 16 tuổi. Tùy thuộc tình tiết định khung, mức án tối đa thanh niên có thể đối mặt là 7 năm tù.

Ngày 8/6, Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình, đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Vũ Minh Cương (32 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo công an, Cương tự lái xe máy từ Hà Nội vào Đà Nẵng để đi chơi. Trên đường, bị can nhiều lần cho xe áp sát trẻ em gái, phụ nữ để sàm sỡ. Công an TP Đồng Hới xác định Cương đã gây ra 10 vụ sàm sỡ trên địa bàn, trong đó có nạn nhân là người dưới 16 tuổi.

Tội danh đối với Cương đã chính xác hay chưa. Và nếu bị xét xử về tội danh này, bị can sẽ đối diện hình phạt nào?

Vũ Minh Cương. Ảnh: CAND.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Công ty Luật HILAP

Khoản 3, Điều 3 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP của TAND Tối cao quy định dâm ô người dưới 16 tuổi là hành vi của những người cùng giới tính hoặc khác giới tính, tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi, có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục.

Trong đó, các hành vi bao gồm Dùng bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm tiếp xúc với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác của người dưới 16 tuổi; Dùng bộ phận khác trên cơ thể tiếp xúc với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi; Dùng dụng cụ tình dục tiếp xúc với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi; Dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc với bộ phận nhạy cảm của người phạm tội hoặc của người khác và Các hành vi khác có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục (VD: Hôn vào miệng, cổ, tai, gáy... của người dưới 16 tuổi).

Theo công an, Cương đã trêu chọc, ép xe, dùng tay bóp, sàm sỡ vòng một của nhiều người, trong đó có người dưới 16 tuổi. Đối chiếu quy định trên, hành vi của nam thanh niên đã thuộc nhóm hành vi dâm ô.

Để cấu thành tội Dâm ô người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi phải bao gồm những yếu tố cấu thành sau đây:

Về khách quan, hành vi được thể hiện qua các hành động như sờ, bóp, hoặc dùng các bộ phận nhạy cảm cọ vào cơ thể hoặc bộ phận sinh dục của trẻ em; buộc trẻ em sờ, bóp, cọ xát vào những bộ phận kích thích tính dục hoặc bộ phận sinh dục của người phạm tội hoặc của người khác và không nhằm mục đích buộc nạn nhân quan hệ tình dục;

Về khách thể, những hành động xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, nhân phẩm, danh dự và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em;

Về chủ quan, người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý;

Về chủ thể, người thực hiện hành vi đã thành niên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Đối chiếu những quy định trên, việc công an khởi tố Cương về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 là đúng quy định của pháp luật. Theo khoản 1, Điều 146 Bộ luật này, khung hình phạt với người phạm tội là phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm. Trường hợp phạm tội từ 2 lần trở lên hoặc với từ 2 người trở lên, mức phạt tối đa có thể áp dụng là 7 năm tù.