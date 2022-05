Cần chuẩn bị gì khi đi du lịch Singapore?

5. Từ 26/4, các biện pháp quản lý an toàn của Singapore thay đổi như thế nào? Vẫn đeo khẩu trang ở khu vực trong nhà, bỏ giới hạn quy mô tập trung theo nhóm và khoảng cách an toàn

Gỡ bỏ giới hạn công suất cho sự kiện có hơn 1.000 người, gỡ bỏ các biện pháp quản lý an toàn dựa trên tình trạng tiêm chủng (trừ ở cơ sở ăn uống, sự kiện có hơn 500 người cùng lúc, tụ điểm giải trí về đêm có khiêu vũ)

Không cần dùng ứng dụng TraceTogether và SafeEntry tại hầu hết địa điểm (trừ sự kiện có hơn 500 người cùng lúc, một số tụ điểm giải trí về đêm)...

Tất cả ý trên Các biện pháp quản lý an toàn của Singapore đã được nới lỏng từ 26/4, trong đó chỉ yêu cầu đeo khẩu trang tại khu vực trong nhà. Các giới hạn về quy mô nhóm, khoảng cách an toàn, công suất sự kiện, các biện pháp quản lý an toàn dựa trên tình trạng tiêm chủng... cũng được gỡ bỏ dần. Du khách không cần cài ứng dụng TraceTogether và SafeEntry tại hầu hết địa điểm. Ảnh: SCMP.