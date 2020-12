Cận cảnh xe máy điện sẽ xuất hiện trong dự án mới của Sơn Tùng M-TP

2 mẫu xe máy điện xuất hiện trong dự án mới của Sơn Tùng M-TP có màu sắc bắt trend cùng thiết kế hiện đại, lấy cảm hứng từ phong cách của nam ca sĩ.

Ngày 17/12, VinFast công bố kết hợp với M-TP Entertainment ra mắt phiên bản đặc biệt của 2 mẫu xe máy điện Impes, Ludo là Impes milky sky và Ludo mint to be. Cả hai trang bị nhiều tính năng hiện đại của xe điện VinFast và phong cách mang dấu ấn của Sơn Tùng M-TP.

Impes milky sky có màu kem trà sữa ngọt ngào, còn Ludo mint to be mang màu xanh bạc hà trong trẻo. Nhờ mang lại cảm giác tươi sáng, thông qua bộ đôi xe điện phiên bản đặc biệt này, VinFast mong muốn gửi đến thông điệp: “Không chỉ sống hết mình mỗi ngày mà hãy sống trách nhiệm vì một tương lai xanh”.

Impes milky sky có màu kem trà sữa bắt mắt.

Impes milky sky và Ludo mint to be được áp dụng đồng thời chính sách giá và các chương trình ưu đãi như các phiên bản thông thường. Cụ thể, Impes milky sky có giá bán công bố là 14,9 triệu đồng và Ludo mint to be là 12,9 triệu đồng. Lấy cảm hứng từ phong cách của Sơn Tùng M-T, cả hai mẫu xe là món quà ý nghĩa mà VinFast dành tặng bạn trẻ hiện đại, luôn ý thức bảo vệ môi trường và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Ludo mint to be mang màu xanh bạc hà.

Impes và Ludo là mẫu xe máy điện do VinFast phát triển, có chất lượng tốt, thiết kế thể thao hiện đại và chi phí phải chăng. Impes, Ludo được trang bị động cơ điện cao cấp của Bosch, pin lithium-ion của LG Chem. Hệ thống định vị của xe có khả năng kết nối với điện thoại với các tính năng như chống trộm, giám sát hành trình, trang bị chuẩn chống nước IP57 và IP67.

Impes có tải trọng 130 kg, tốc độ tối đa 50 km/h, đi được quãng đường 68 km cho một lần sạc đầy. Trong khi đó, Ludo có tải trọng 140 kg, vận tốc tối đa 35 km/h, đi được quãng đường 70 km cho một lần sạc đầy.

Ông Lê Hoàng Long, Phó tổng giám đốc Kinh doanh Xe máy điện - Công ty VinFast cho biết: “Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ trẻ nhưng đã tạo được dấu ấn riêng, với phong cách sống hiện đại, có trách nhiệm với cộng đồng. Bằng việc kết hợp với Sơn Tùng M-TP ra mắt phiên bản đặc biệt của 2 dòng xe Impes và Ludo, chúng tôi muốn khuyến khích các bạn trẻ chung tay bảo vệ môi trường, bắt đầu từ việc lựa chọn các phương tiện xanh, trang bị công nghệ hiện đại”.

Với khát vọng tạo ra những sản phẩm bảo vệ người dùng, thân thiện với môi trường, các dòng xe máy điện của VinFast hướng tới mục tiêu “kiến tạo tương lai xanh”, phát triển bền vững. Theo đại diện thương hiệu xe Việt, sự chung tay của cộng đồng và toàn xã hội sẽ là động lực quan trọng để biến mục tiêu đó thành hiện thực.