Cận cảnh xe điện Panda Mini phiên bản vịt vàng

Màu sơn ngoại thất của Panda Mini Little Yellow Duck được lấy cảm hứng từ một trong ba nhân vật chính của bộ phim hoạt hình What the Duck. Phần đầu của mẫu xe "vịt vàng" mang thiết kế gợi đến gương mặt một nhân vật, trong khi hình ảnh chú vịt vàng xuất hiện ở cả 2 bên thân xe.