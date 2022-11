Cận cảnh vương miện dành cho tân Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022

“The Power of Life by IJC” - vương miện dành cho tân Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 - có đường nét tinh xảo và được giới kim hoàn đánh giá cao. Tác phẩm do thương hiệu IJC thiết kế.

Với sự tham gia của 65 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 không chỉ là cơ hội để Việt Nam đưa văn hóa, bản sắc dân tộc đến gần hơn với bạn bè quốc tế, mà còn là diễn đàn giúp các thí sinh giao lưu văn hóa, gắn kết các quốc gia và lan tỏa thông điệp hòa bình. Từ việc kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp đó, đến nay Hoa hậu Du lịch đã trở thành một trong những cuộc thi sắc đẹp hàng đầu toàn cầu. Vương miện tân Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 mang tên “The Power of Life by IJC”. Đồng hành cùng ban tổ chức cuộc thi mang những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, trang sức IJC là thương hiệu tài trợ và chế tác vương miện đăng quang cho tân Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022. Vương miện mang tên “The Power of Life by IJC”. Lấy cảm hứng từ hình ảnh “cây sự sống” trong văn hóa tín ngưỡng lâu đời của nhiều dân tộc và quốc gia trên thế giới, “The Power of Life by IJC” biểu trưng cho những giá trị văn hóa mang tính lịch sử, sự tái sinh và phát triển mạnh mẽ cũng như kỳ vọng tươi sáng hơn của con người khi hướng đến tương lai. Điểm nhấn của vương miện là 49 viên đá quý Peridot và 1.703 viên đá trắng cao cấp. Vương miện được thiết kế phác họa theo hình ảnh các nhánh “cây sự sống” sinh trưởng từ một gốc, đang phát triển mạnh mẽ và vươn mình về phía bầu trời với ngụ ý cho sự gắn kết giữa các dân tộc, các quốc gia. Ngoài ra, nó còn thể hiện sự đổi mới, thịnh vượng và sức mạnh nội tại của mỗi đất nước. Điểm nổi bật trên vương miện là những viên đá Peridot với sắc vàng xanh đặc trưng trong giới đá quý, được mệnh danh là “Ngọc Lục Bảo Hoàng Hôn”. Đây cũng là một trong những dòng đá có giá trị mà IJC sở hữu. Lựa chọn Peridot cho chiếc vương miện thể hiện sự đầu tư cũng như đề cao các cuộc thi tôn vinh sắc đẹp mà IJC là đơn vị tài trợ và chế tác vương miện. Bên cạnh đó, với ý nghĩa hướng đến “cây sự sống”, sắc xanh của Peridot sẽ là lựa chọn hoàn hảo, lan tỏa thông điệp xanh mạnh mẽ đến với cộng đồng. Nghệ nhân của IJC dành hơn 2.000 giờ làm việc để hoàn thành chiếc vương miện tinh xảo. Để hiện thực hóa vương miện từ bản phác thảo, các nghệ nhân của IJC đã dành hơn 2.000 giờ làm việc, đính kết thủ công tỉ mỉ 49 viên đá quý Peridot và 1.703 viên đá trắng cao cấp, tạo nên sự tinh tế trên từng chi tiết, làm ra vương miện tinh xảo và mang giá trị nghệ thuật cao. Những năm gần đây, IJC ghi dấu với cộng đồng sắc đẹp và giới chuyên môn ngành kim hoàn bởi những thiết kế vương miện khác biệt tại những cuộc thi nhan sắc lớn. Năm 2021, IJC đồng hành cùng đại diện Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân đến với cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Universe lần thứ 69 tại Mỹ; hay đồng hành cùng người đẹp Nguyễn Huỳnh Kim Duyên tại Miss Universe lần thứ 70 tổ chức tại Israel. Cũng trong năm này, IJC nhà tài trợ trang sức đá quý và chế tác vương miện đăng quang cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bên cạnh đó, IJC còn đồng hành cùng nhiều người nổi tiếng, KOLs đến các sự quan trọng như Ngôi sao Xanh, Ngôi sao của năm, Diệu kỳ Việt Nam… Gần đây nhất, IJC là đơn vị tài trợ vương miện cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và Hoa khôi sông Vàm. Mỗi vương miện IJC chế tác là một tác phẩm nghệ thuật với độ tinh xảo và tính thẩm mỹ cao. Đại diện IJC chia sẻ: “Các vương miện IJC thiết kế không nhấn mạnh vào giá trị hiện kim, mà chúng tôi xem đó là những tác phẩm nghệ thuật. Ở đó, giá trị của vương miện tỷ lệ thuận với sự đánh giá của giới chuyên môn và mắt nhìn của công chúng. Sau rất nhiều vương miện đã trao đi, chúng tôi càng thêm tự tin hơn với những tác phẩm nghệ thuật của mình”. Là thương hiệu thiết kế, chế tác và tài trợ vương miện cho cuộc thi, IJC mong muốn dùng vẻ đẹp khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng của vương miện “The Power of Life by IJC” cùng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng và nhan sắc của các đại diện đến từ những quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. IJC tin tưởng chiếc vương miện sẽ tỏa sáng rực rỡ trong hành trình của người chiến thắng, là động lực to lớn giúp chủ nhân vững bước trong hành trình mới với cương vị tân Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022.