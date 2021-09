Cận cảnh tàu du lịch lớn nhất thế giới

2 năm vừa qua, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến ngành du lịch biển chững lại, rất nhiều tàu du lịch đã bị tháo dỡ do không có nguồn thu. Việc ra mắt của Wonder of the Seas cho thấy nỗ lực lớn nhằm hồi sinh ngành du lịch ảm đạm, đánh dấu những bước đầu trong hành trình vượt qua đại dịch của nhân loại. Ảnh: RoyalCaribbeans.