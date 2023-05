Cận cảnh phiên bản đặc biệt GMC Hummer EV Omega Edition

Tùy chọn Omega Edition chỉ khả dụng trên phiên bản Hummer EV 3X Pickup and SUV. Do đó, Hummer EV Omega Edition được trang bị bộ pin điện 20 module trên bản SUV, và 24 module trên bản Pickup. Với 3 động cơ điện, chiếc xe tổng công suất lên đến 1.014 mã lực và quãng đường di chuyển tối đa 563 km cho một chu kỳ sạc. Khi kích hoạt chức năng Watts to Freedom, xe có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 3,5 giây.