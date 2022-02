Cận cảnh McLaren 650S bản mui cứng đầu tiên tại Việt Nam

So với MP4-12C, thiết kế của 650S sở hữu thêm 25% bộ phận mới, nhờ đó lực ép xuống mặt đường của 650S được cải thiện hơn 40% so với đàn anh, đồng thời nhờ hệ thống tản nhiệt được tối ưu nên công suất động cơ tăng thêm 25 mã lực và mô-men xoắn tăng thêm 80 Nm so với MP4-12C.