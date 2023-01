Cận cảnh loài hải quái Akula trong 'Avatar'

Bản vẽ chi tiết loài săn mồi đáng sợ nhất đại dương trong "Avatar: The Way of Water" mới đây đã được tiết lộ.

Zachary Berger, nghệ sĩ ý tưởng đồng thời là họa sĩ thiết kế chính cho series Avatar, gây chú ý với bản vẽ mới nhất công bố trên trang Twitter cá nhân. Nhờ vậy, người hâm mộ cuối cùng đã có dịp được ngắm nhìn “hung thần đại dương” từng xuất hiện trong hậu truyện bom tấn Avatar. “Chúng tôi đã tạo ra một loạt các đặc điểm hình dạng khác lạ. Vòm miệng kỳ quái, đặc biệt là những chiếc răng hình tam giác sắc nhọn lởm chởm trên bộ hàm chia đôi. Một tạo hình kết hợp giữa rắn đuôi chuông và loài cá mập trắng khổng lồ, như những gì các bạn được chứng kiến trên phim”, ông tiết lộ. Loài hải quái kỳ lạ này được đặt tên là Akula. Theo Avatar Wiki, Akula là loài săn mồi lớn nhất rạn san hô. Chúng được lấy cảm hứng từ Dunkleosteus, một loài cá bọc thép dài 8,79 m đã tuyệt chủng cách đây hơn 350 triệu năm. Akula sở hữu hàm răng sắc như dao cạo và lớp da dày, cứng như giáp sắt bao quanh cơ thể. Loài ăn thịt này săn mồi bằng cách phục kích và tấn công bất ngờ. Thử thách “khó nhằn” nhất với những thợ săn Na’vi là việc đánh đuổi hoặc giết chết một con Akula trưởng thành đang đi săn quanh khu vực làng của họ. Bản vẽ thiết kế chi tiết về Akula. Ảnh: Zachary Berger. Ra mắt khán giả trong Avatar: The Way of Water, Akula gây ấn tượng với màn truy đuổi Lo’ak – con trai thứ của gia đình Jake Sully. Trong phim, loài sinh vật này mang một ý nghĩa văn hóa quan trọng đối với thủy tộc Metkayina. Những chiếc dao vũ khí của họ được mô phỏng theo răng của Akula. Trong khi đó, tộc trưởng Tonowari cũng đeo vòng cổ được chế tác bằng răng của chúng. Tủ sách Điện ảnh - Truyền hình giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp điện ảnh, công nghệ truyền hình của Việt Nam cũng như thế giới. Ngoài ra, tủ sách còn giới thiệu các tác phẩm đáng đọc về các bộ phim, diễn viên, MC... nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới. Leonardo DiCaprio từng chê 'Titanic' Nếu không nhờ đạo diễn James Cameron, Leo đã bỏ lỡ vai diễn đổi đời trong bom tấn “Titanic” năm 1997 . 'Avatar 2' là phim điện ảnh ăn khách nhất ở Ấn Độ “Avatar: The Way of Water” trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời tại đất nước đông dân thứ 2 trên thế giới.