Cận cảnh kho chứa LNG gần 300 triệu USD đầu tiên tại Việt Nam

LNG khi đốt cháy tạo ra ít hơn 40% lượng khí thải CO2 so với than đá và ít hơn 30% so với dầu mỏ; không thải ra muội, bụi và chỉ sinh ra một lượng không đáng kể khí SO2. Điều này khiến LNG trở thành nhiên liệu hóa thạch sạch nhất. Việc xây dựng Kho chứa LNG Thị Vải là một trong những bước đi chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi xanh mà PV GAS đang hướng tới.