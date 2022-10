Cận cảnh Hyundai Elantra 2022 giá từ 599 triệu đồng

Hyundai Elantra 2023 vừa được ra mắt với 4 phiên bản, xe có giá bán 599-799 triệu đồng, thuộc hàng dễ tiếp cận nhất nhóm sedan hạng C.





Giá cạnh tranh trong phân khúc

Hyundai Elantra thế hệ thứ 7 vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Mẫu sedan hạng C được phân phối với 4 phiên bản gồm 1.6 AT Tiêu chuẩn, 1.6 AT Đặc biệt, 2.0 AT Cao cấp và N-Line, giá bán lần lượt 599 triệu, 669 triệu, 729 triệu và 799 triệu đồng. Mức giá của Hyundai Elantra 2023 dễ tiếp cận hơn 2 đối thủ cùng tầm là Honda Civic (730-875 triệu đồng) và Toyota Corolla Altis (719-868 triệu đồng), cao hơn Kia K3 (584-779 triệu đồng).





Ngoại hình thay đổi lớn

So với thế hệ cũ, Hyundai Elantra 2023 được cải thiện kích thước. Ngoại hình của Hyundai Elantra được thay đổi theo hướng thể thao và hướng tới giới trẻ. Kiểu dáng thân xe mang phong cách của một chiếc coupe 4 cửa. Nổi bật ở đầu xe là lưới tản nhiệt rộng và liền mạch với đèn chiếu sáng LED sắc cạnh. Đèn hậu LED nối liền và kéo dài sang hai bên, tạo hình chữ H. Cản sau hầm hố với bộ khuếch tán thể thao. So với các đối thủ, Elantra 2023 mang thiết kế trẻ nhất.













Nội thất hướng về người lái

Sang thế hệ thứ 7, nội thất của Hyundai Elantra cũng được làm mới. Trên taplo là cụm màn hình kép trải dài, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm đồng kích thước 10,25 inch, có thiết kế bất đối xứng hướng về người lái. Thiết kế vô-lăng tương tự với Tucson và Creta, ghế lái chỉnh điện, hàng ghế trước tích hợp tính năng sưởi/làm mát. Xe sở hữu điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau. Tiện ích khác có sạc không dây, ga tự động, phanh tay điện tử hay khởi động nút bấm. Cả 4 phiên bản đều trang bị tính năng thay đổi chế độ lái.

















Nhiều tùy chọn động cơ

Phiên bản Elantra 1.6 Tiêu chuẩn và 1.6 Đặc biệt dùng chung động cơ Gamma 1.6 MPI, cho công suất 126 mã lực và mô-men xoắn 154 Nm. Phiên bản 2.0 Đặc biệt dùng động cơ Nu 2.0 MPI cho công suất 157 mã lực và mô-men xoắn 191 Nm. Phiên bản đắt nhất dùng động cơ tăng áp Smartstream1.6 T-GDI, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm. Riêng bản N-Line có hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, trong khi 3 bản còn lại dùng chung hộp số tự động 6 cấp. Mức hiệu suất của Hyundai Elantra bản thường không có gì nổi bật, trong khi bản thể thao N-Line trội hơn so với Honda Civic (178 mã lực, 240 Nm), Toyota Corolla Altis (122-138 mã lực, 142-172 Nm).













Chưa được trang bị gói an toàn nâng cao

Về công nghệ an toàn, bản Elantra cao cấp nhất có ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, camera lùi, cảm biến trước sau và hệ thống 6 túi khí. Không như những thị trường phát triển như Mỹ hay Hàn Quốc, Elantra 2023 tại Việt Nam không được trang bị gói công nghệ an toàn nâng cao Hyundai SmartSense. Đây được xem là một bất lợi trước 2 đối thủ Honda Civic và Toyota Corolla Altis, 2 mẫu xe này đều được trang bị Honda Sensing và Toyota Safety Sense 2.0.