Cận cảnh các liều vaccine Covid-19 trong kho lạnh tại TP.HCM

Vaccine được bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Đây điều kiện bảo quản thông thường của các loại vaccine nên việc vận chuyển và bảo quản thuận lợi hơn. VNVC hiện có 51 kho lạnh 2-8 độ C đạt chuẩn GSP để bảo quản vaccine an toàn và chất lượng. Công suất lên đến 170 triệu liều tại một thời điểm.