Cán bộ ngân hàng bị lừa 2,8 tỷ đồng

Nhận 2,8 tỷ đồng từ cán bộ ngân hàng, Thắng liền bỏ trốn. Nghi phạm bị bắt khi đang trên đường ra Hà Nội.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt giam Thân Nhật Thắng (33 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thân Nhật Thắng. Ảnh: Công an cung cấp.

Đầu năm 2019, Thắng thế chấp 2 thửa đất của gia đình để vay hơn 2,8 tỷ đồng tại một phòng giao dịch một ngân hàng ở huyện Lộc Hà.

Theo điều tra, tháng 12/2020, Thắng liên hệ với anh T.T.T. (26 tuổi, nhân viên một ngân hàng khác ở TP Hà Tĩnh) đặt vấn đề muốn chuyển khoản vay từ ngân hàng đã vay sang ngân hàng mới để giảm lãi suất.

Sau khi thỏa thuận, anh T. hẹn vợ chồng Thắng ngày 27/1 vào TP Hà Tĩnh để hoàn thiện thủ tục vay vốn. Vì là người quen biết nên anh T. đã chuyển 2,8 tỷ đồng theo đề nghị của Thắng khi chưa làm thủ tục vay vốn. Nhận tiền, Thắng mang 600 triệu đi trả nợ rồi bắt xe trốn ra Hà Nội.

Dọc đường đi, người đàn ông 33 tuổi bị công an bắt giữ.