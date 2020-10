Cán bộ chèo ghe đến vùng lũ phát mì tôm cho dân

Chiều muộn ngày 13/10, tại Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa to. Việc nhà máy thủy điện ở thượng nguồn xả lũ kết hợp mưa lớn khiến nhiều nơi ở tỉnh này vẫn ngập sâu trong nước.

Bé Nguyễn Hoài Nam (trú phường Phú Hậu, TP Huế) vui mừng khi được các cán bộ phường tiếp tế mì tôm. Nam cho biết do mưa bão nên 3 hôm nay được nghỉ học.

Ngày 13/10, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế dẫn đầu đoàn công tác đã đến chia buồn và động viên các gia đình có người thân thiệt mạng do mưa lũ trong những ngày qua.

Tại nơi đến thăm, đại diện đoàn trao 3 triệu đồng cho gia đình anh D.P.H. (trị trấn Phong Điền) và 5 triệu đồng cho gia đình chị H.T.P. (xã Phong An). Đây là hai trường hợp không may thiệt mạng do mưa lũ.