Căn biệt thự ác mộng của vợ cũ Bill Gates

Ngay cả thư viện của Xanadu 2.0 cũng không giống bình thường. Căn phòng này rộng hơn 640 m2, có 2 kệ sách bí mật và ẩn giấu một quầy bar nhỏ bên trong. Ở chân mái vòm phòng đọc còn viết một dòng chữ trích từ cuốn tiểu thuyết Đại gia Gatsby: “He had come a long way to this blue lawn and his dream must have seemed so close he could hardly fail to grasp it”. Con gái út của Gates, Phoebe, rất thích đọc sách và dành thời gian trong căn phòng này. Ảnh: Luxury Launches.