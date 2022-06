Căn biệt thự 111 triệu USD trong khu nhà giàu Hong Kong

Theo tuyên bố Emperor International Holdings Ltd., C C Land Holdings Ltd., Mingfa Group International Co. và CSI Properties Ltd., hôm 26/6, các công ty đồng phát triển đã bán căn nhà 6 phòng ngủ thuộc dự án mới No. 15 Shouson (Shouson Hill, Hong Kong) thông qua hình thức đấu thầu. Ảnh: Emperor International Holdings Ltd.