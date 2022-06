Căn bệnh khiến Taylor Swift thấy mình kém cỏi

Hội chứng kẻ mạo danh khiến Taylor Swift luôn mang theo nỗi sợ và cảm thấy không xứng đáng với thành công đã đạt được.

Theo Daily Mail, ngày 13/6, trong buổi ra mắt phim ngắn All Too Well: The Short Film, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Tribeca, Taylor Swift lần đầu tiết lộ mắc hội chứng tâm lý Imposter Syndrome (tạm dịch: Kẻ mạo danh).

Người mắc Imposter Syndrome thường cảm giác bản thân không xứng đáng với thành công đạt được, cùng nỗi sợ người khác “phát hiện” ra mình không tài giỏi đến mức đó.

Trò chuyện với đạo diễn Mike Mills, Swift cho biết: "Tôi luôn trong trạng thái tò mò, nỗ lực tìm kiếm, học hỏi và cố gắng tiếp thu nhiều nhất có thể. Tôi bắt đầu tham gia việc chỉnh sửa MV và thấy thích thú với công việc đạo diễn. Điều đó đôi khi khiến tôi thấy mình không có chiều sâu".

Taylor Swift là đạo diễn của phim ngắn All Too Well: The Short Film. Ảnh: Daily Mail.

Sau khi tự thực hiện các MV đầu tiên vào 10 năm trước, Swift nghĩ bản thân quá kém cỏi, cô bắt đầu đi sâu nghiên cứu và thay đổi để hoàn thiện hơn.

"Đối với người mắc hội chứng kẻ mạo danh, trong đầu luôn có một giọng nói 'Không, bạn không làm được như vậy. Chỉ những người khác mới làm tốt công việc này và chỉ họ mới đủ tư cách chỉ đạo người khác'", chủ nhân hit Blank Space chia sẻ.

Ngay cả khi chỉ đạo thành công phim tài liệu Folklore: The Long Pond Studio Sessions (2020) và mới đây nhất là All Too Well: The Short Film, Swift vẫn nghĩ bản thân chưa thực sự thành công.

Theo Daily Mail, Swift đang muốn khẳng định mình ở vai trò đạo diễn. Sau phim tài liệu và phim ngắn, các bộ phim truyện dài tập sẽ là mục tiêu tiếp theo của nữ ca sĩ.

"Thật tuyệt vời nếu được viết và chỉ đạo bộ phim truyện. Về mặt quy mô, tôi không cảm giác nó lớn hơn. Tôi thích làm phim thân mật với ê-kíp tương đối nhỏ. Đó là một nhóm người cùng nhau làm việc và có sự tin tưởng vững chắc", Swift bày tỏ.

Taylor Swift nhận bằng tiến sĩ danh dự ngành Mỹ thuật của Đại học New York ngày 19/5. Ảnh: Page Six.

Nữ ca sĩ nói thêm rằng làm đạo diễn giống vào vai "điệp viên bí mật" vì khi đó cô đứng sau máy quay hoàn toàn, không ai biết cô đang làm gì. Với Swift, đây là trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời.