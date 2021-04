Căn bệnh khiến người mắc mọc mũi vòi voi sau khi uống rượu

Sau gần 40 năm uống rượu liên tục, mũi của người đàn ông ở Trung Quốc bất ngờ bị biến dạng, mọc dài như chiếc vòi voi và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.

Tác hại của rượu với sức khỏe tim mạch, chức năng gan đã từng nhiều lần được chứng minh qua các nghiên cứu trên thế giới. Cuối tháng 3, Bệnh viện Nhân dân số 7 Thẩm Dương, Trung Quốc, ghi nhận một trường hợp biến dạng mũi, mọc dài như chiếc vòi voi sau thời gian dài bệnh nhân uống rượu. Nguyên nhân đến từ căn bệnh khá phổ biến.

Bất ngờ mọc chiếc mũi dị thường

Theo Sina, trường hợp nói trên là ông Lý, 56 tuổi, ở Thiết Lĩnh, Liêu Linh, Trung Quốc. Ghi chép từ Bệnh viện Nhân dân số 7 Thẩm Dương cho thấy nam bệnh nhân đã có tiền sử 40 năm liên tục uống rượu, số lượng ước tính tới hàng nghìn lít.

Kết quả, mũi của ông Lý bất ngờ biến dạng, to tới mức 8,5x4,5 cm, lớn hơn quả trứng ngỗng và dài thòng xuống, che mất môi dưới. Chiếc mũi ngày càng to ra, khiến bệnh nhân khó thở, dễ tỉnh giấc khi ngủ, gặp vấn đề lúc ăn uống. Giữa tháng 3, ông buộc phải nhập viện vì gặp khó khăn, tự ti với chiếc mũi khổng lồ.

Bệnh nhân Lý nhập viện trong tình trạng mũi to, biến dạng, che toàn bộ môi dưới. Ảnh: Sina.

Theo bác sĩ Zhang Jian, Giám đốc khoa Da liễu, Bệnh viện Nhân dân số 7 Thẩm Dương, tình trạng của ông Lý xuất phát từ bệnh rosacea (hay còn gọi là chứng đỏ mặt). Đây là bệnh ngoài da phổ biến gây mẩn đỏ ở mặt và thường tạo những vết màu đỏ, thậm chí mụn đỏ hay mụn mủ.

Bệnh chủ yếu xảy ra ở những người có tuyến bã nhờn tiết mạnh, da dầu. Ở giai đoạn cuối, bệnh nhân bị tăng sản mũi.

Bác sĩ Jian nhận định thói quen uống rượu của bệnh nhân đã đẩy nhanh quá trình giãn nở mao mạch. Qua thời gian, tĩnh mạch không thể đàn hồi, bị sưng tấy, tăng thể tích. Ông Jian từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị biến dạng vùng da hoặc bộ phận trên mặt. Đa số họ đều là người có tiền sử nghiện rượu lâu năm.

Qua thăm khám, các bác sĩ cho hay chiếc mũi vòi voi không chỉ ảnh hưởng ngoại hình, nó còn khiến bệnh nhân mất ngủ, ngủ ngáy, khó thở. Nếu để lâu, người bệnh sẽ gặp biến chứng vì tiền sử bị huyết áp các, tim mạch.

Với trường hợp của ông Lý, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật, cắt bỏ phần da thừa, định hình lại các biểu mô trong tuyến bã nhờn, tái tạo mũi. Tuy nhiên, tình trạng này rất dễ tái phát, vì vậy, bác sĩ Jian khuyến cáo bệnh nhân buộc phải bỏ rượu để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Bệnh rosacea nguy hiểm như thế nào?

Theo Mayo Clinic, rosacea là bệnh da liễu mạn tính, phổ biến và gây mẩn đỏ. Bệnh xuất hiện do sự giãn nở bất thường của các mạch máu trên mặt. Người mắc rosacea sẽ có mũi to bất thường do tăng kích thước các tuyến bã nhờn. Nó cũng có thể tạo thành những vết sưng nhỏ, đỏ, chứa đầy mủ. Điều này gây mất thẩm mỹ, nhiều người e ngại, tự ti khi giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày.

Người mắc rosacea thường ủ bệnh và khởi phát triệu chứng lâm sàng trong vài tuần đến vài tháng rồi biến mất. Ở giai đoạn nặng, chỗ da bị bệnh chuyển từ màu đỏ thành màu tím, lỗ chân lông giãn to, những tia máu đỏ hiện lên ngày càng rõ, chằng chịt như mạng nhện. Tuy nhiên, bệnh sẽ không bao giờ khỏi hoàn toàn. Nhiều người thường nhầm lẫn rosacea với mụn trứng cá hoặc các vấn đề về da khác.

Rosacea có thể ảnh hưởng bất kỳ ai, tuy nhiên, người có nguy cơ mắc cao nhất là phụ nữ trung niên với làn da sáng. Dấu hiệu khi mắc rosacea gồm đỏ mặt (mẩn dai dẳng phần trung tâm khuôn mặt, các mạch máu nhỏ trên mũi - má sưng lên); mọc mụn sưng, đỏ tương tự trứng cá, có thể chứa mủ, da nóng; vấn đề về mắt (khô, kích ứng, sưng, đỏ); mở rộng cánh mũi (đây cũng là tình trạng mà bệnh nhân Lý gặp phải, mũi xuất hiện các nốt sần, biến dạng, thường xảy ra ở nam giới nhiều hơn phụ nữ).

Giãn mạch máu, ửng đỏ hai bên má vì mắc chứng rosace. Ảnh: Mayo Clinic.

Hiện nay, nguyên nhân gây rosacea vẫn chưa thể tìm ra. Các bác sĩ đặt giả thuyết nó do yếu tố di truyền và môi trường, không phải vệ sinh kém.

Một số yếu tố có thể khiến bệnh trở nặng. Đó là ăn đồ cay, nóng; uống rượu, đồ có cồn; nhiệt độ khắc nghiệt; ánh nắng mặt trời; cảm xúc; tập thể dục; sử dụng thuốc làm giãn mạch máu, thuốc huyết áp; mỹ phẩm...

Theo thời gian, nếu không được điều trị, các tuyến dầu (tuyến bã nhờn) trong mũi và má bị phì đại. Kết quả, chúng tích tụ mô trên và xung quanh mũi, gây ra tình trạng tê giác (rhinophyma). Cách duy nhất để khắc phục tình trạng mũi biến dạng như vòi voi là phẫu thuật và định hình các mô.

Để hạn chế tái phát và diễn biến nặng, bệnh nhân cần chăm sóc da đúng cách. Hiệp hội chuyên khoa da liễu Mỹ khuyến cáo người bệnh nên bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời (che chắn, bôi kem chống nắng); tránh xa thực phẩm cay, rượu, đồ uống có cồn, caffein; không chà sát, gãi hay kỳ chỗ da bị ửng đỏ bởi nó khiến các triệu chứng nặng thêm. Chúng ta cũng cần tránh dùng mỹ phẩm chứa cồn, bạc hà, cam thảo hoặc có mùi thơm, khó tan trong nước...