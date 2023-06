Căn bệnh khiến Gal Gadot nghĩ mình kém cỏi

Minh tinh "Wonder Woman" thừa nhận mỗi khi hành động, cô luôn nghi ngờ bản thân và lo lắng sẽ không ai thích việc mình làm.

Trong cuộc phỏng vấn với L'Officiel ngày 30/5, Gal Gadot tiết lộ mắc hội chứng tâm lý Imposter Syndrome (tạm dịch: kẻ mạo danh). Hội chứng này khiến người bệnh cảm giác bản thân không xứng đáng với thành công đạt được hay lo lắng người khác "phát hiện" ra mình không tài giỏi như thế.

Gadot chia sẻ, cô may mắn và hạnh phúc khi được làm những gì mình thích. Tuy nhiên, minh tinh sợ người khác không chấp nhận việc cô làm. Cô giải thích: "Chưa bao giờ tôi nghĩ 'họ sẽ thích điều này', mà tôi luôn cảm thấy 'hy vọng họ sẽ thích nó'".

Gal Gadot trên tạp chí L'Officiel.

Francis Ford Coppola - đạo diễn lừng danh của bộ ba phim Bố già - là người giúp Gadot vực dậy tinh thần. Cả hai có cuộc trò chuyện cởi mở cách nay nhiều năm. Lần đó, Gadot mới hiểu được đằng sau những thành công vang dội, đạo diễn 84 tuổi đã đối mặt mớ cảm xúc còn hỗn độn hơn cô.

"Tôi luôn tràn ngập những nghi ngờ, sợ họ sẽ không thích công việc của tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ làm theo trái tim mách bảo và tiến lên một cách khiêm tốn. Đây là một trong những bài học lớn nhất", Coppola chia sẻ với Gadot.

Nhận thấy cả hai có sự đồng cảm, Gadot học theo cách của Coppola - đó là luôn khiêm tốn và tin tưởng vào bản thân.

Sau Fast X, minh tinh người Israel đóng chính và đồng sản xuất bộ phim Heart Of Stone. Chồng cô, Jaron Versano, cũng tham gia vào quá trình sản xuất tác phẩm này.

Cũng tại buổi phỏng vấn với L'Officiel, Gadot chia sẻ: "Với Wonder Woman, chúng tôi chứng minh được rằng câu chuyện mang tính phổ quát vẫn tốt, được nhiều người đón nhận. Vì thế, tôi cảm thấy phim hành động có nhân vật nữ làm trung tâm với tính cách gai góc, sẽ có chỗ đứng hơn là một phim siêu anh hùng bóng bẩy".

Minh tinh muốn thể hiện hình tượng người phụ nữ độc lập, có thể tự làm mọi thứ. Nhân vật của Gadot phải là tuýp mạnh mẽ và không phụ thuộc vào người khác, đặc biệt là đàn ông.

Gal Gadot chuẩn bị đóng phim mới. Ảnh: L'Officiel.

Trước Gadot, Taylor Swift cũng tiết lộ mắc hội chứng kẻ mạo danh. Cô nói trong buổi ra mắt phim ngắn All Too Well: The Short Film vào tháng 6/2022: "Đối với người mắc hội chứng kẻ mạo danh, trong đầu luôn có một giọng nói 'Không, bạn không làm được như vậy. Chỉ những người khác mới làm tốt công việc này và chỉ họ mới đủ tư cách chỉ đạo người khác".