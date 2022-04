Căn bệnh đeo bám 50% dân số thế giới mỗi năm

Đau đầu là tình trạng phổ biến, gây ảnh hưởng nhiều nhất với phụ nữ và đang có xu hướng tăng cao, tạo áp lực lớn cho hệ thống y tế toàn cầu.

Với nhiều người, cơn đau đầu có thể hết sau khi chúng ta uống thuốc giảm đau aspirin. Nhưng với nhiều người, cơn đau có thể kéo dài và trở nên nghiêm trọng.

Trong nghiên cứu được công bố ngày 13/4 trên tạp chí The Journal of Headache and Pain, nhóm chuyên gia của Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy phát hiện những con số đáng kinh ngạc về chứng rối loạn này ở cấp độ toàn cầu.

Nhóm tác giả tổng hợp các nghiên cứu dịch tễ học về đau đầu từ năm 1961 đến cuối 2020. Dữ liệu gồm các ca đau đầu nói chung, đau nửa đầu, đau đầu do căng thẳng. Họ phát hiện 52% dân số thế giới mắc một số dạng rối loạn đau đầu mỗi năm.

357 bài báo được đánh giá chủ yếu đến từ các quốc gia có thu nhập cao. Nhóm chuyên gia lấy dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng của các tình nguyện viên rất đa dạng như nhân viên văn phòng, sinh viên đại học, nhân viên bệnh viện.

Sau khi tổng hợp lại, họ ước tính chứng đau đầu do căng thẳng phổ biến nhất với 26% người bị mỗi năm. Con số này ở người bị đau nửa đầu là 14%.

Đặc biệt, "mỗi ngày, 15,8% dân số thế giới bị đau đầu", nhóm tác giả kết luận.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện tất cả loại đau đầu phổ biến ở nữ giới hơn nam giới, trong đó, chứng đau nửa đầu khác biệt lớn nhất (17% ở nữ và 8,6% ở nam). Đau đầu ở phụ nữ cũng trở thành vấn đề sức khỏe dai dẳng với 6% bị đau đầu từ 15 ngày trở lên mỗi tháng. Con số này ở nam giới là 2,9%.

Nhiều nghiên cứu trước đây đã đưa ra ước tính về tỷ lệ đau đầu trên toàn cầu, song, công bố lần này rất khác biệt bởi quy mô lớn. Họ cũng ước tính tỷ lệ mắc bệnh này ngày càng gia tăng và đang tạo thành gánh nặng lên hệ thống y tế, sức khỏe toàn cầu.

Năm 2019, thống kê cho thấy chỉ riêng chứng đau nửa đầu là nguyên nhân gây tàn tật cao thứ hai thế giới và phụ nữ dưới 50 tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Nhà thần kinh học Lars Jacob Stovner, Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng tỷ lệ rối loạn đau đầu vẫn còn cao trên toàn thế giới và nó có thể ảnh hưởng nhiều người. Chúng ta cần phòng ngừa và điều trị tốt hơn nhằm giảm áp lực từ gánh nặng này”.

Theo Cleveland Clinic, đau đầu là một trong những tình trạng đau phổ biến nhất trên thế giới. 75% người trưởng thành trên toàn thế giới bị đau đầu trong năm qua. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến người bệnh phải nghỉ làm và nghỉ học. Đời sống xã hội và gia đình của họ cũng bị ảnh hưởng lớn. Với một số người, liên tục phải chiến đấu với những cơn đau đầu có thể dẫn đến cảm giác lo lắng và trầm cảm.