Căn bệnh đe dọa sự nghiệp của sao Hollywood

Emilia Clarke, Sharon Stone từng rơi vào tình trạng hoảng loạn vì không thể diễn đạt cảm xúc bằng lời nói.

Bruce Willis chính thức giã từ sự nghiệp lừng lẫy hơn 40 năm sau khi được chẩn đoán mắc chứng bất lực ngôn ngữ. Điều này gây tiếc nuối cho cả giới làm phim Hollywood.

Vợ của ngôi sao Die Hard - Emma Heming Willis - đưa ra thông báo ngày 30/3: "Gửi đến những người hâm mộ tuyệt vời của Bruce, đại gia đình chúng tôi xin được thông báo thời gian qua Bruce đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và mới đây được chẩn đoán mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ. Căn bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng nhận thức của anh ấy".

Cô cho biết đây là khoảng thời gian rất khó khăn với đại gia đình và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ, ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ.

Bruce Willis giải nghệ sau 4 thập niên cống hiến cho nghệ thuật. Ảnh: Today Show.

Hội chứng bất lực ngôn ngữ là “tình trạng bệnh lý khi một người mất khả năng giao tiếp. Nó có thể ảnh hưởng tới khả năng nghe, nói, viết và đọc hiểu ngôn ngữ” - theo Mayo Clinic. Hội chứng này đột ngột xảy ra sau một chấn thương vùng đầu hoặc cơn tai biến. Nhưng nó cũng có thể là hậu quả của một khối u não hoặc bệnh tật gây ra tình trạng tổn thương tiến triển hoặc vĩnh viễn (thoái hóa).

Theo SCMP, trước Bruce Willis, nhiều người nổi tiếng cũng mắc bệnh này như Emilia Clarke, Sharon Stone... Họ từng khủng hoảng vì không thể diễn đạt cảm xúc bằng lời nói.





Emilia Clarke

Ngay sau khi ghi hình xong phần một Game of Thrones, Emilia Clarke bị chứng phình động mạch trong lúc tập luyện với huấn luyện viên cá nhân.

“Tôi cảm giác như bị một sợi dây thun siết chặt bộ não khi thực hiện động tác plank. Tôi cố gắng vượt qua cơn đau nhưng không thể. Tôi đã dừng lại. Não của tôi đã bị tổn thương", Clarke viết trong bài luận cho The New Yorker, xuất bản năm 2019.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy nữ diễn viên đã bị xuất huyết dưới nhện (SAH) - loại đột quỵ đe dọa tính mạng do chảy máu vào không gian xung quanh não. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ túi phình, Clarke đối mặt với bệnh mới: hội chứng bất lực ngôn ngữ.

Emilia Clarke thường xuyên nói từ ngữ vô nghĩa trong thời gian mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ. Ảnh: Rolling Stone.

"Y tá đánh thức tôi sau ca phẫu thuật và hỏi tên tôi là gì. Tên đầy đủ của tôi là Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke, nhưng tôi lại không thể nhớ nổi. Thay vào đó, những từ vô nghĩa cứ tuôn ra từ miệng tôi. Tôi rơi vào tình trạng hoảng loạn và chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Nhìn về phía trước, tôi thấy mình không đáng sống nữa", Clarke nói.

Việc là diễn viên nhưng không thể đọc thoại là cú sốc quá lớn đối với Clarke. May mắn thay, căn bệnh của cô đã giảm. Nữ diễn viên trở lại đóng phim và thành lập tổ chức từ thiện giúp đỡ những người sống sót sau đột quỵ và chấn thương não mang tên Same You.

Sharon Stone

Năm 2001, Sharon Stone bị đột quỵ. Xuất huyết não kéo dài 9 ngày đã khiến minh tinh suy giảm khả năng đi lại và nói chuyện.

Ngôi sao Basic Instinct chia sẻ trên Harper's Bazaar: "Tôi mất hai năm để cơ thể hấp thụ máu như trước. Tuy nhiên, bộ não của tôi không hoạt động tốt, cơ thể của tôi thay đổi, thậm chí chứng dị ứng thức ăn cũng khác đi".

Minh tinh Sharon Stone phát biểu tại sự kiện Elton John Aids Foundation Academy Awards Viewing Party ở California, Mỹ năm 2020. Ảnh: Getty.

Việc bị bất lực ngôn ngữ tạm thời gây khó khăn cho công việc của Stone. Nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc, và dần dần, khả năng ăn nói của nữ diễn viên đã trở lại bình thường.

"Tôi làm việc chăm chỉ để mở mang những khía cạnh khác trong tâm trí. Bây giờ tôi mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi có thể giao tiếp một cách thô bạo. Điều đó làm mọi người sợ hãi, nhưng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề. Tôi chỉ biết rằng mình đang đối phó với chứng tổn thương não", cô chia sẻ thêm.

Randy Travis

Tương tự Sharon Stone, Randy Travis cũng phải vật lộn với hội chứng bất lực ngôn ngữ sau cơn đột quỵ. Nam nghệ sĩ đến giờ vẫn không thể diễn đạt câu chữ rõ ràng bằng giọng nói, tuy nhiên anh đều đặn sáng tác nhạc.

"Trí nhớ của Randy vẫn sắc nét", vợ anh, Mary Davis Travis, nói với People. "Mọi thứ ổn, chỉ là việc loại bỏ hội chứng ấy vẫn chưa được", cô chia sẻ.

Trong cuốn hồi ký năm 2019 mang tên Forever and Ever, Amen: A Memoir of Music, Faith and Braving the Storms of Life, Travis cho biết nhiều lúc anh muốn hét ầm lên nhưng không thể, chẳng có âm thanh nào được phát ra từ miệng anh. Nước mắt của Travis rơi xuống, anh cảm thấy bất lực.

Randy Travis có lúc bất lực vì không thể diễn tả ý muốn bằng lời nói. Ảnh: CMT.

"Tôi hiểu rằng cuộc sống của mình nằm trong tay Chúa. Tôi và Mary tin Đức Chúa trời đã định sẵn những điều xảy đến với cuộc đời và đức tin sẽ giúp chúng tôi vượt qua. Người khác khuyên tôi từ bỏ, nhưng tôi bảo không", anh viết.

Đến năm 2021, Travis phát hành ca khúc đầu tiên kể từ khi bị đột quỵ. Sản phẩm được kết hợp với Drew Parker có tựa đề There’s a New Kid in Town.

Dick Clark

Khả năng giao tiếp của Dick Clark suy giảm sau cơn đột quỵ. Người dẫn chương trình American Bandstand còn bị liệt một bên. Đến năm 2006, bằng tất cả sự cố gắng, ông đã trở lại dẫn dắt show truyền hình đặc biệt về đêm giao thừa New Year Rockin 'Eve của đài ABC.

Chia sẻ với truyền thông, Clark cho biết ông phải tự dạy mình cách đi lại và nói chuyện. Bài phát biểu của ông không tròn vành, rõ chữ, không hoàn hảo như Clark muốn nhưng nam MC tự hào vì bản thân đã có sự nỗ lực không ngừng.

Dick Clark là người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ. Ảnh: NYDailynews.

Năm 2012, Dick Clark qua đời sau cơn đau tim. Dick Clark được coi như người giới thiệu và giúp dòng nhạc rock & roll phổ biến với hàng triệu dân Mỹ. Khán giả đến nay vẫn xem ông là "thanh niên già nhất nước Mỹ".