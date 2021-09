Cần bao nhiêu tiền để bắt đầu đầu tư chứng khoán

Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn (Giảng viên cao cấp Đại học Bristol, Anh) giải đáp thắc mắc về số tiền tối thiểu khi đầu tư chứng khoán.

Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn (Giảng viên cao cấp Đại học Bristol, Anh) giải đáp thắc mắc về số tiền tối thiểu khi đầu tư chứng khoán.

"Có bao nhiêu tiền thì nên đầu tư chứng khoán?" là một trong những câu hỏi được nhiều bạn trẻ quan tâm, đặc biệt là người mới đầu tư.

Câu trả lời thật ra khá đơn giản: Hãy bắt đầu với số tiền đủ mua một vài chứng chỉ quỹ hoặc một lô 100 cổ phiếu bluechip.

Nếu Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM giảm một lô cổ phiếu về 10 cổ phiếu, thì bạn có thể mua một số cổ phiếu bluechip với số tiền 300.000 đồng hoặc ít hơn. Con số này thực tế chỉ bằng giá 5-6 ly trà sữa tại Việt Nam.

Thời điểm đầu tư càng sớm, các khoản đầu tư càng hưởng lợi từ sức mạnh lãi kép như lời khuyên của nhà đầu tư Warren Buffet. Ngân sách bắt đầu có thể không nhiều, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên với số tiền tích lũy qua tiến trình lãi gộp vốn.

Ở Anh, chúng ta có thể tìm thấy nhiều loại tài khoản đầu tư cổ phiếu miễn thuế cho phép các bạn nhỏ tiết kiệm. Hàng tháng, nhà đầu tư chỉ cần gửi tối thiểu 25 bảng Anh (khoảng 780.000 đồng) để tích lũy mua cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ (Stocks and Shares Junior ISA). Những sản phẩm này giúp ông bà, cha mẹ hướng dẫn con cháu mình đầu tư từ nhỏ, đồng thời chuẩn bị tiền để con cháu học đại học sau này.

Ví dụ trên chứng tỏ ở các nước phát triển, về mặt chính sách, cổ phiếu là một kênh đầu tư được khuyến khích với mọi cá nhân trong nền kinh tế.

Không có cách nào hiểu về chứng khoán tốt hơn là đầu tư. Khi đã bắt đầu, bạn sẽ có động lực tìm hiểu kỹ thị trường này, đồng thời theo dõi khoản đầu tư của mình và các yếu tố ảnh hưởng giá cổ phiếu.

Người bận rộn không có thời gian theo dõi thị trường có thể chọn các chứng chỉ quỹ đầu tư cổ phiếu để tạo thu nhập thụ động. Còn nếu ngại rủi ro, thì bạn có thể chọn quỹ có tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu chất lượng tốt cao, và chỉ đầu tư một phần vào cổ phiếu.

Thị trường hiện đã có đa dạng sản phẩm, thích ứng với nhiều phong cách đầu tư và mức độ chịu rủi ro khác nhau. Do đó, thay vì lo lắng bản thân không có đủ tiền đầu tư, bạn nên chú ý đến 3 vấn đề khác.



Đừng đầu tư theo phong trào

Thứ nhất, bạn cần tránh mua bán vì FOMO (Fear of Missing Out - nỗi sợ bị bỏ lỡ).

Không ít nhà đầu tư trẻ mua cổ phiếu vì thấy người khác lời nhiều. Tuy nhiên, mỗi người có cách quản lý tài chính và đầu tư riêng. Hãy tham gia thị trường với mục tiêu tích lũy cho bản thân, đừng tham gia để so sánh với bạn bè.



Đầu tư vào thứ mình biết rõ

Thứ hai, đừng đầu tư với tâm thế mơ hồ.

Khi đã thật thà với bản thân, bạn sẽ biết mình phù hợp với loại cổ phiếu nào và có niềm tin vào những loại công ty niêm yết nào.

Hãy đầu tư vào sản phẩm bạn thật sự hiểu rõ, tránh tình trạng thua lỗ mà không biết vì sao mình thua.



Đầu tư với tầm nhìn dài hạn

Cuối cùng, người mới đầu tư cần có tầm nhìn xa, đừng cố gắng đoán đỉnh và đáy thị trường.

Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital và nhà đầu tư kỳ cựu, từng thừa nhận với 30 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán, ông vẫn không biết ngày mai thị trường sẽ biến chuyển như thế nào.

Ngay cả khi có ngân sách cho việc mô hình hóa và dự báo, nhiều tổ chức vẫn chỉ lập chiến lược đầu tư với hy vọng dự đoán đúng 20-30% để kiếm tiền.

Vì thế, nhà đầu tư trẻ càng không nên dành thời gian dự đoán, hay đầu tư theo hướng "nghe ngóng" từ các nguồn không đáng tin.

Không phải ngẫu nhiên mà người mới thường được khuyên để tiền vào quỹ đầu tư thụ động. Phần đông người có kinh nghiệm hiểu rằng thời điểm đầu khi tham gia chứng khoán, các nhà đầu tư dễ bị "say" thị trường và mất tiền.

"Time in the market" (thời gian trong thị trường) quan trọng hơn "timing in the market" (thời điểm ở thị trường). Hiểu đơn giản, câu này có nghĩa khi bạn để tiền trong thị trường đủ lâu, bạn sẽ hưởng lợi từ sự tăng trưởng về lâu dài.

Yếu tố quan trọng nhất để thành công trên thị trường cổ phiếu là bạn còn tiền lúc thị trường đi lên. Nếu bạn lỗ sạch trước khi thị trường vào giai đoạn tăng mạnh, bạn sẽ bỏ qua cơ hội của mình.

*Các nội dung trong bài không phải khuyến nghị đầu tư.