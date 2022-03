Camry thế hệ mới 'thăng hạng' nhờ gói an toàn TSS

Với diện mạo được trau chuốt, động cơ hiện đại và gói an toàn TSS chủ động, Toyota Camry 2022 sở hữu nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh tại phân khúc sedan tầm trung.

Trong bối cảnh hiện đại, tiêu chí sức khỏe - an toàn được đặt lên trên hết ở mọi khía cạnh đời sống, bao gồm cả hoạt động di chuyển hàng ngày. Khi các hãng xe liên tục tung ra nhiều tính năng hỗ trợ bảo vệ hành trình cho người dùng, Toyota cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) được hãng xe Nhật phát triển và áp dụng từ năm 2015.

Gói TSS gồm các tính năng an toàn chủ động chung mục tiêu là giảm thiểu hoặc phòng tránh va chạm có thể xảy ra, hỗ trợ giữ làn đường và tăng cường an toàn trong hành trình lái xe ban đêm. Đến năm 2018, TSS có mặt tại 68 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 10 triệu xe được trang bị, cho thấy tầm phủ sóng nhanh và mạnh của các tính năng an toàn tích hợp trong “chiến hữu” 4 bánh.

Với mong muốn mang đến trải nghiệm lái hứng khởi và an tâm trên mọi cung đường, Camry 2022 được trang bị nền tảng khung gầm TNGA cùng hệ thống TSS mới nhất của Toyota. Chiếc sedan “quốc dân” nhà Toyota là mẫu xe tiếp sau Corolla Cross, Hilux, Fortuner, Alphard, Land Cruiser, Prado được trang bị TSS.

Camry 2022 được được trang bị TSS.

Camry 2022 ra mắt gồm 4 phiên bản, trong đó có 3 phiên bản được trang bị gói TSS là 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV, thể hiện cam kết của thương hiệu Nhật Bản mang đến những chiếc xe an toàn hơn, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Các tính năng trong gói TSS gồm cảnh báo trước va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình chủ động, đèn chiếu xa tự động. Các tính năng hoạt động chủ yếu nhờ camera và radar đặt ở lưới tản nhiệt, giúp phát hiện những tình huống xảy ra khi xe vận hành.

Hệ thống cảnh báo trước va chạm (PCS): Với hệ thống cảnh báo trước va chạm, radar và camera có bước sóng milimet sẽ phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện phía trước. Nếu người lái không thể đạp phanh, hệ thống sẽ chủ động kích hoạt chế độ phanh tiền va chạm nhằm hạn chế tốc độ.

Nội thất hiện đại của Camry 2022.

Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (DRCC): Ngoài việc duy trì tốc độ thông thường, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động của gói TSS còn hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước bằng cách điều chỉnh tốc độ. Nếu phương tiện phía trước di chuyển với tốc độ thấp hơn tốc độ đã cài đặt, hệ thống tự động giảm tốc độ phương tiện nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra va chạm với xe phía trước. Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động hoạt động ở tốc độ 30-180 km/h.

Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) và hỗ trợ giữ làn (LTA): Nhờ camera phía trước, hệ thống cảnh báo lệch làn đường ghi nhận làn đường từ khi xe khởi hành. Nếu xe di chuyển lệch khỏi làn đường, hệ thống sẽ cảnh báo bằng tín hiệu âm thanh hoặc rung vô lăng. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường sẽ đánh lái vô lăng về đúng làn đường ban đầu.

Hệ thống cảnh báo lệch làn đường sẽ ghi nhận làn đường từ khi xe khởi hành.

Đèn chiếu xa tự động (AHB): Đèn chiếu xa tự động giúp cải thiện tầm nhìn vào ban đêm, đồng thời giảm độ chói cho những xe khác. Với khoảng chiếu sáng rộng, hệ thống đèn giúp phát hiện sớm người đi bộ và chướng ngại vật.

Khi được kích hoạt, hệ thống sử dụng camera trong xe để phát hiện đèn pha của xe đối diện và đèn hậu của xe trước, sau đó tự động điều chỉnh độ sáng để không gây chói cho xe phía trước cũng như xe đối diện.

Giới chuyên gia nhận định công nghệ an toàn Toyota Safety Sense giúp ích cho người mới biết lái xe hay phản ứng chậm trong tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, đại diện Toyota cũng cho biết TSS cũng chỉ là những tính năng hỗ trợ, do đó, để đảm bảo an toàn nhất khi lái xe, yếu tố tiên quyết vẫn là con người.

Sau một thời gian trải nghiệm xe có trang bị gói TSS, anh Tuấn Long nhận xét các tính năng của gói TSS khá hữu ích. “TSS hỗ trợ tốt cho những tay lái mới hoặc lái yếu khi có hệ thống cảnh báo tiền va chạm. Nếu thấy xe đi sát xe trước mặt, hệ thống sẽ cảnh báo theo các cấp độ đèn báo, đèn báo kết hợp âm thanh. Khi thấy lái xe vẫn không chuyển sang chân phanh, xe sẽ tự phanh để tránh va chạm”.

Cũng theo anh Long, khi đi trong thành phố, công dụng của hệ thống giữ làn có thể chưa quá rõ ràng nhưng đến khi xe lăn bánh trên đường cao tốc, tính năng này phát huy tối đa tác dụng, do đó cần thiết với những người thường xuyên đi công tác hay di chuyển ra ngoại thành.

Camry 2022 đề cao sự trẻ trung, hiện đại và an toàn.

Không chỉ mang đến nhiều cải tiến cả về nội ngoại thất và động cơ, Toyota Camry 2022 còn được đánh giá là chiếc xế hộp chỉn chu, thân thiện với gói an toàn TSS chủ động hỗ trợ người dùng. Mẫu sedan này hứa hẹn tiếp tục giữ chân những khách hàng trung thành của Toyota, đồng thời chinh phục tệp người dùng trẻ tuổi, đặc biệt là giới doanh nhân đam mê khám phá công nghệ.