Camilla Cabello yêu người sáng lập ứng dụng hẹn hò

Hơn một năm sau khi chia tay Shawn Mendes, Camilla Cabello đã có tình mới. Bạn trai của cô là người sáng lập ứng dụng hẹn hò.

Cánh săn ảnh của Page Six vừa chụp lại loạt ảnh giọng ca Bam Bam thân thiết bên bạn trai Austin Kevitch ở Los Angeles (Mỹ). Cả hai có chuyến đi chơi đêm và không rời nhau nửa bước.

Theo Daily Mail, bạn trai mới của Camilla Cabello là người sáng lập ứng dụng hẹn hò Lox Club. Austin Kevitch và Camilla Cabello theo dõi trang cá nhân của nhau trong thời gian gần đây.

Camila Cabello yêu người sáng lập ứng dụng hẹn hò. Ảnh: Backgrid.

Tuy nhiên, cả hai chưa lên tiếng chính thức về mối quan hệ tình cảm của họ.

Chủ nhân Havana có bạn trai mới chỉ sau hơn một năm chia tay tình cũ Shawn Mendes.

Tháng 11/2021, Shawn Mendes và Camila Cabello cho biết cả hai đã đường ai nấy bước sau hai năm hẹn hò. Cặp sao khẳng định họ tiếp tục giữ mối quan hệ đồng nghiệp, bạn thân.

Sau chia tay, Shawn Mendes chia sẻ rằng anh sống một mình và cảm thấy buồn chán với điều đó. "Tôi ghét cảm giác cô đơn, nhưng không may đó là thực tế của tôi hiện giờ", anh nói.

Về phía Camila Cabello, cô không thôi nhung nhớ tình cũ. Điều đó được thể hiện qua những sản phẩm âm nhạc mà cô phát hành gần đây.

Với bài hát Bam Bam, ra mắt vào tháng 3, khán giả nhận định cô ngầm nhắc đến bạn trai cũ qua lời ca: "I said I'd love you for life / But I just sold our house" (Tạm dịch: Tôi đã nói rằng tôi yêu bạn suốt đời / Nhưng tôi vừa chia tay ngôi nhà của chúng ta)".

"Tôi gặp một chút khó khăn sau khi kết thúc mối quan hệ. Tôi thường sử dụng âm nhạc để vượt qua điều đó. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ tôi và sản phẩm mới. Tôi yêu các bạn nhiều", giọng ca It will Be Okay nói.

Về lý do chấm dứt cuộc tình, nữ ca sĩ tâm sự: "Tình yêu không còn là ưu tiên của tôi. Khi yêu, tôi chẳng tập trung vào sự nghiệp. Album âm nhạc mới là mục tiêu hàng đầu của tôi".