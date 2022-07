Camila Cabello và màn hóa thân trong ‘Lọ Lem thời đại’ trên FPT Play

Màn hóa thân Lọ Lem của Camila Cabello trong “Cinderella” được đánh giá là phá vỡ nguyên tác, mang đến góc nhìn hoàn toàn mới về nhân vật.

Câu chuyện nàng Lọ Lem đã được kể lại không biết bao lần, nhưng hiếm bộ phim nào được đánh giá sáng tạo và phá cách như Cinderella - Lọ Lem thời đại, đang phát sóng trên FPT Play. Đây là dự án đánh dấu màn chạm ngõ của nữ ca sĩ Camila Cabello với màn ảnh rộng.

Bằng phần kịch bản độc đáo, âm nhạc và hình ảnh ấn tượng, tác phẩm mang đến cho khán giả hình ảnh hoàn toàn mới về nàng công chúa Disney và nhận về một đề cử Fan Favorite tại giải Oscar 2021.

Phiên bản chuyển thể lầy lội, khó đỡ

Chuyện phim gần như bám sát nội dung nguyên tác, kể về nhân vật chính Lọ Lem (Camila Cabello) nhưng có nhiều thay đổi cho hợp thời. Không còn là cô gái yếu đuối, Lọ Lem luôn giữ tinh thần lạc quan, vừa yêu thích ca hát nhảy múa, lại đam mê may vá, thêu thùa. Ước mơ lớn nhất trong đời cô là trở nên nổi tiếng với tư cách bà chủ cửa hàng thời trang.

Nàng Lọ Lem phiên bản Camila Cabello được đánh giá lầy lội hơn, phù hợp với góc nhìn hiện đại.

Dựa trên nền cũ, kịch bản liên tục thay đổi hình tượng nàng công chúa Disney. Chẳng hạn, Lọ Lem có tính cách ngổ ngáo bất cần đời, không sợ bất cứ điều gì, ngay cả binh lính của đức vua. Khi gặp hoàng tử Robert (Nicholas Galitzine), cô không hề rung động mà hoàn toàn phớt lờ. Thậm chí, Lọ Lem tham gia dạ hội tuyển vợ không phải vì kiếm chồng mà chỉ để tìm nhà tài trợ, lấy vốn khởi nghiệp.

Xuyên suốt hành trình của Lọ Lem, kịch bản có nhiều tình tiết khiến người xem liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Điển hình là nhân vật bà tiên đỡ đầu (Billy Porter) được “lột xác” trở thành người thuộc cộng đồng LGBT+. Hay nhân vật công chúa Gwen (Tallulah Greive) - em gái hoàng tử Robert - như phiên bản trên phim của nữ chính trị gia Hillary Clinton. Tất cả tạo nên một tác phẩm hài hước, đặc biệt.

Nhiều thay đổi trên nền kịch bản gốc làm câu chuyện Lọ Lem thời đại mới thú vị hơn.

Bữa tiệc hình ảnh và âm nhạc

Chỉ đạo phim không ai khác ngoài Kay Cannon, nữ đạo diễn từng gây sốt với loạt phim hài - ca nhạc Pitch Perfect (2012-2017) và các series ăn khách như 30 Rock (2007-2012) hay New Girl (2012-2014).

Ấn tượng lớn nhất mà nhà làm phim mang lại là những khung hình đẹp, sặc sỡ. Kay Cannon đặc biệt đầu tư phần phục trang và trang điểm, chăm chút tạo hình cho từng nhân vật. Ai cũng đều được khoác lên người bộ cánh lộng lẫy, khiến những cảnh phim trông như một buổi trình diễn thời trang sang trọng.

Không chỉ thu hút với phần nhìn, tác phẩm còn lôi cuốn bằng âm nhạc bắt tai. Nhiều ca khúc gốc được “cân đo đong đếm” cho giọng ca Camila Cabello, chẳng hạn như Million to one, Am I wrong hay Could have been me… Một số sáng tác kinh điển được phối mới như Perfect của Ed Sheeran, hay mash-up như Whatta man và Seven nation army…

Bộ phim mang lại hiệu ứng thị giác mãn nhãn và âm nhạc bắt tai.

Các ca khúc đóng vai trò quan trọng trong phim được lồng ghép hợp lý để thay lời thoại, thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật. Phần lớn bài hát được phối mới theo thể loại pop, rock với giai điệu vui vẻ, dễ nghe. Ngay khi phim phát hành, album nhạc phim nhanh chóng chiếm vị trí thứ hai tại Billboard Top Soundtrack, đồng thời lọt top nhiều bảng xếp hạng âm nhạc uy tín trên thế giới.

Màn trình diễn ấn tượng của Camila Cabello

Đây không phải lần đầu Lọ Lem xuất hiện trên màn ảnh rộng. Trước đó, Lily James từng tái hiện thành công vai diễn trong phim cùng tên Cinderella (2015). Dù chỉ đóng vai phụ, nữ diễn viên Anna Kendrick cũng để lại nhiều dấu ấn trong phim nhạc kịch Into the woods (2014).

Khác hai tên tuổi nói trên, Camila Cabello chỉ là tay ngang, quen thuộc với sân khấu ca nhạc nhiều hơn là trình diễn trước ống kính. Thế nhưng, cô không bị ảnh hưởng hay chịu áp lực từ các phiên bản trước. Không chỉ tận dụng khả năng ca hát, cô còn gây ấn tượng bởi lối diễn tự nhiên, không lên gân, tạo nên hình ảnh Lọ Lem riêng, mang lại tiếng cười cho phim.

Bên cạnh Camila Cabello, sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi cũng giúp phim duyên dáng hơn, bao gồm Idina Menzel - người lồng tiếng Elsa trong Frozen (2013) - gây ấn tượng với vai dì ghẻ Vivian; hay tài tử Pierce Brosnan góp mặt trong vai đức vua. Chưa kể, MC nổi tiếng James Corden dù xuất hiện ngắn ngủi nhưng cũng khiến người xem cười ngả nghiêng trong vai người hầu Lọ Lem.

Camila Cabello đã tạo nên một Lọ Lem độc nhất vô nhị.

Có thể nói, Cinderella của Camila Cabello là phiên bản có một không hai. Đây là tác phẩm không nên bỏ qua dành cho những ai thích thể loại hài, ca nhạc, hay đơn giản là yêu tiếng hát của ngôi sao Señorita.