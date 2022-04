Camila Cabello từng muốn kết hôn với Harry Styles

Giọng ca "Havana" tiết lộ cô từng là fan của Harry Styles. Camila Cabello còn mong muốn sẽ kết hôn với đàn anh.

Trong chương trình The Late Late Show with James Corden, Camila Cabello chia sẻ ca sĩ, diễn viên Harry Styles là thần tượng một thời của cô. Ngôi sao sinh năm 1997 kể vào năm 2012, vì quá yêu thích Harry Styles, cô đã đăng ký tham dự cuộc thi âm nhạc The X Factor để có cơ hội gặp gỡ đàn anh.

"Tôi khá xấu hổ khi nhắc lại chuyện này. Nhưng 10 năm trước, tôi là một fan cuồng nhiệt của Harry Styles. Tôi đã thử giọng cho The X Factor và tin rằng mình sẽ kết hôn với Harry Styles", nữ ca sĩ tiết lộ.

Camila Cabello thần tượng Harry Styles. Ảnh: Vogue.

Sau khi bị loại khỏi chương trình, Camila Cabello đã tập hợp các thành viên gồm Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui và Dinah Jane để thành lập nhóm nhạc Fifth Harmony.

5 cô gái kí hợp đồng với hãng thu âm của Simon Cowell và trình làng đĩa mở rộng Better Together (2013), 2 album phòng thu là Reflection (2015) và 7/27 (2016). Dưới sự hướng dẫn của Simon Cowell, Fifth Harmony thành công, được Billboard vinh danh là "nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất của thập niên 2010".

Sau 6 năm, nhóm tan rã. Camila Cabello solo và trở thành một trong những nữ ca sĩ nhạc pop thế hệ mới nổi tiếng trên thế giới với nhiều bản hit như Havana, Señorita, Never be the same...

Camila Cabello sinh ngày 3/3/1997 ở Cojimar (Đông Havana, Cuba). Cô theo gia đình di chuyển qua lại giữa Cuba và Mexico trước khi định cư ở Mỹ. Theo NME, Cabello bỏ học từ năm lớp 9 để theo đuổi giấc mơ ca sĩ nhưng bị bố mẹ phản đối. Do vậy, cô phải trở lại trường để lấy nốt tấm bằng trung học.

Sau khi tung single đầu tay Havana vào năm 2017, tên tuổi Cabello được nhiều người biết đến. Bài hát giúp ngôi sao cao 1,57 m gặt hái nhiều giải thưởng và đề cử, bao gồm giải Âm nhạc châu Âu của MTV 2018, giải thưởng Âm nhạc Mỹ 2018 cho Bài hát Pop/Rock được yêu thích, một đề cử giải Grammy lần thứ 61 ở hạng mục Màn trình diễn đơn ca xuất sắc của thể loại nhạc pop.