Camila Cabello phải điều trị tâm lý

Trong bài phỏng vấn mới, Camila Cabello chia sẻ về quãng thời gian khủng hoảng. Cô phải tìm đến liệu pháp tâm lý.

Trò chuyện với People, Camila Cabello cho biết trong quá trình thực hiện album Familia, cô gặp nhiều khó khăn khi tâm trạng không tốt, mọi thứ bất ổn.

"Tôi ở trong trạng thái lo lắng, sức khỏe tâm thần rất tệ. Sau đó, tôi phải nghỉ ngơi. Tôi bắt đầu thực hiện liệu pháp và cố để cảm thấy tốt hơn", nữ ca sĩ nói.

Camila Cabello tâm sự thay vì lảng tránh, cô đã đối diện với vấn đề và tìm kiếm sự giúp đỡ. Nữ ca sĩ thừa nhận cô chân thật với cảm xúc của chính mình.

Giọng ca Havana trả lời phỏng vấn E! News: "Có những lúc tôi thấy lo lắng khủng khiếp, đến mức không muốn làm việc, không thể đến phòng thu. Tôi không biết nữa. Vì vậy, cách duy nhất để tôi tiếp tục làm việc mỗi ngày là trung thực với bản thân. Nếu tôi cứ ngồi đó và đợi đến khi cảm xúc tốt hơn, tôi thấy giống như tê liệt".

Camila Cabello tâm sự từng phải điều trị tâm lý.

Camila Cabello chia sẻ những cung bậc cảm xúc đau khổ, thất vọng ấy được cô gói ghém, đưa vào album Familia. Cô ví sản phẩm lần này như cuốn tự truyện và chưa bao giờ mang màu sắc cá nhân đến thế.

"Tôi cảm thấy dễ bị tổn thương. Vì vậy, thật khó để nói về chuyện đó. Đây là lần đầu tiên tôi tâm sự những điều ấy. Trước đây, tôi chỉ kể với mẹ mình và bác sĩ trị liệu", Camila trải lòng.

Ngôi sao sinh năm 1997 cho biết hiện tại mọi thứ ổn định trở lại. Cô cảm thấy tin tưởng bản thân, không còn thường xuyên lo lắng như trước.

Camila Cabello không đề cập trực tiếp đến chuyện chia tay Shawn Mendes, song vẫn có ý kiến cho rằng vấn đề tình cảm ảnh hưởng một phần đến tâm lý nữ ca sĩ. Với bài hát Bam Bam, ra mắt vào tháng 3, khán giả nhận định cô ngầm nhắc đến bạn trai cũ qua lời ca: "I said I'd love you for life / But I just sold our house" (Tạm dịch: Tôi đã nói rằng tôi yêu bạn suốt đời / Nhưng tôi vừa chia tay ngôi nhà của chúng ta)".