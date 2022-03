Camila Cabello gặp sự cố trang phục

Khi tham gia chương trình truyền hình trực tiếp, Camila Cabello bị lộ phần nhạy cảm trong lúc thực hiện động tác vũ đạo.

Ngày 8/3, Daily Mail đưa tin tại buổi phỏng vấn trực tiếp ở chương trình The One Show trên kênh BBC vào tối 7/3, Camila Cabello không may bị lộ vòng một. Giọng ca Havana không hề cuống hay mất bình tĩnh mà có cách xử lý chuyên nghiệp, tự nhiên, theo nhận định của truyền thông.

Khi mô tả lại vũ điệu của mình trong MV Bam Bam, Camila Cabello hất tóc nhưng vô tình kéo lệch áo sơ mi. Hành động của nữ ca sĩ khiến cô lộ phần nhạy cảm ngay trên sóng truyền hình.

Camila Cabello bị lộ vòng một khi tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp trên sóng BBC.

Trước tình huống này, nghệ sĩ khách mời ở trường quay Alan Carr hốt hoảng và lấy tay che miệng. Cùng lúc đó, hai MC là Alex Jones và Jermaine Jenas bình tĩnh hơn.

"Có một sự cố trang phục. Có thứ gì đó đã hiện ra nhưng tôi không biết mình có nhìn thấy không", Alex Jones vui đùa.

Sau đó, Camila Cabello nói: "Tôi hy vọng bạn không nhìn thấy phần ngực của tôi".

Kết thúc chương trình, người hâm mộ dành lời khen cho thái độ chuyên nghiệp, bình tĩnh của giọng ca Havana. Đa số cho rằng nữ ca sĩ biết cách làm vấn đề trở nên nhẹ nhàng một cách lịch sự.

Kể từ sau khi chia tay Shawn Mendes vào tháng 11/2021, Camila Cabello dành nhiều thời gian cho công việc. Cô chia sẻ: "Album âm nhạc mới chính là công cụ để tôi hoàn thiện bản thân cũng như gắn bó hơn với các cộng sự. Đó là mục tiêu hàng đầu của tôi - làm thế nào để tạo ra một album nhạc hay nhất?".

Trước đó, Camila từng mong muốn được sống cuộc đời hạnh phúc, khỏe mạnh và hòa hợp bên Shawn Mendes.

"Tôi từng phải điều trị tâm lý. Mục tiêu của tôi giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Thành thực mà nói nếu làm nhạc không khiến bản thân tôi vui, thì sao tôi phải gồng mình?", cô nói.