Camila Cabello đến nhà riêng của Shawn Mendes sau nụ hôn đắm đuối

Shawn Peter Raul Mendes là một ca sĩ, nhạc sĩ người Canada. Anh bắt đầu được mọi người chú ý vào năm 2013 khi đăng tải những bài hát cover lên mạng xã hội Vine. Mendes đã phát hành EP "The Shawn Mendes EP" và album phòng thu "Handwritten", đĩa đơn "Stitches" của anh lọt vào top 10 tại Mỹ và Canada, và đứng đầu tại Anh. Năm 2016, anh phát hành album thứ hai, "Illuminate" và "Treat You Better". Cả hai đều được giới thiệu trên Billboard 200 của Mỹ.

Ngày sinh: 8/8/1998

8/8/1998 Nơi sinh: Toronto, Ontario, Canada