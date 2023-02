Camila Cabello chia tay bạn trai CEO

Chủ nhân bản hit "Havana" chia tay CEO Austin Kevitch sau 8 tháng hẹn hò. Trước đó, cô từng yêu nam ca sĩ Shawn Mendes trong khoảng 2 năm.

Ngày 15/2 (theo giờ Mỹ), Pagesix đưa tin Camila Cabello và Austin Kevitch đã đường ai nấy đi. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ thời điểm mùa hè năm ngoái.

“Camila và Austin đã chia tay”, một nguồn tin nội bộ tiết lộ với Entertainment Tonight. Thông tin được lan truyền trên Lox Club - ứng dụng hẹn hò được sáng lập bởi Austin Kevitch. Đại diện của hai nhân vật chính hiện chưa phản hồi về việc này.

Trước đó, Cabello và Kevitch bị phát hiện hẹn hò lần đầu tiên vào tháng 6/2022 tại Los Angeles. Cánh săn ảnh ghi lại được cảnh cả hai đi dạo và trò chuyện. Hai tháng sau đó, cả hai công khai thể hiện tình cảm trên phố.

Cặp đôi nổi tiếng công khai hẹn hò vào tháng 8/2022. Ảnh: BackGrid.

Camila Cabello sinh năm 1997, là một ca sĩ người Mỹ gốc Cuba. Cô được biết đến với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Fifth Harmony. Sau khi rời nhóm, Camila cho ra mắt một số sản phẩm như Hey Ma, Love Incredible hay Crying in the Club... Đặc biệt, Havana và Señorita là hai ca khúc thành công rực rỡ, giúp tên tuổi Camila Cabello in đậm trong lòng khán giả.

Camila đã thắng nhiều giải thưởng xuyên suốt sự nghiệp của mình, bao gồm 2 giải Latin Grammy, 5 giải AMA, và 1 giải Billboard. Ngoài ra, cô cũng nhận được đề cử Grammy.